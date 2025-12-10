Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Dừng nấu ăn cho các em vì không có kinh phí

Liên quan đến vụ việc nhiều nhà hảo tâm đặt vấn đề Dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An" có dấu hiệu không minh bạch, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thái Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 2, tỉnh Nghệ An, cho biết năm học 2025-2026 có 96 học sinh có suất ăn theo Dự án "Nuôi em - Nghệ An", việc nấu ăn cho các học sinh được thực hiện từ giữa tháng 9-2025, cho đến ngày 9-12 thì nhà trường dừng việc nấu ăn cho các em. Lý do nhà trường dừng nấu ăn cho các em học sinh là do chưa nhận được kinh phí của phía dự án.

Các em học sinh được cung cấp bữa ăn từ Dự án "Nuôi em - Nghệ An. Nguồn: MXH

Hiện nhà trường đang còn nợ các nhà cung thực phẩm, lương thực, rau… số tiền hơn 30 triệu đồng, nhà trường liên hệ với bà N., chủ dự án nhiều lần nhưng không được. Hiện tại, nếu bên dự án không chuyển tiền cho thì nhà trường cũng chưa biết lấy đâu nguồn để trả. Theo thầy Bảy, đây là chương trình rất ý nghĩa, giờ phải dừng lại rất thương các em học sinh, nhưng không có kinh phí nên nhà trường cũng đành chịu.

Tại Trường PTDTBT TH &THCS Phà Đánh, tỉnh Nghệ An, thời gian qua có 46 cháu được cung cấp bữa ăn từ Dự án "Nuôi em - Nghệ An. Từ đầu năm đến nay, bên dự án chưa chuyển tiền cho nhà trường, hiện nhà trường nợ các nhà cung cấp khoảng 15 triệu đồng. Hiện tại, Trường PTDTBT TH &THCS Phà Đánh cũng đã dừng việc nấu ăn cho học sinh.

Ông Phạm Xuân Hồng, Hiệu Trường PTDTBT TH &THCS Phà Đánh, chia sẻ: "Rất thương học sinh, các em ở đây khổ lắm. Mấy bữa nay nhà trường dừng việc nấu ăn, trước khi ra khỏi trường các em lại nhìn về phía nhà ăn. Thầy cô thương các em, nhưng không có kinh phí nên phải dừng lại". Cũng theo thầy Hồng, đây là một chương trình rất ý nghĩa, nhà trường giờ vẫn mong các nhà hảo tâm tiếp thục thực hiện chương trình để các em học sinh nghèo có thể được hỗ trợ bữa ăn đầy đủ khi đi học.

Được biết, tại Nghệ An, theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi không nhận được kinh phí, không liên lạc được với người phụ trách dự án, hiện các trường đã dừng tổ chức bữa ăn cho các em học sinh theo Dự án "Nuôi em - Nghệ An".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, những ngày gần đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án từ thiện này. Dự án thiện nguyên Nuôi em - Nghệ An hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay.

Dự án thiện nguyên "Nuôi em - Nghệ An bị nhà hảo tâm đặt vấn đề về tính minh bạch

Từ 2019-2024, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.550.000 đồng/học sinh/năm học. Năm học 2024-2025 và 2025-2026, số tiền hỗ trợ tăng lên 1.910.000 đồng/học sinh/năm học. Theo đó, mỗi học sinh mầm non và tiểu học sẽ được một nhà hảo tâm nhận nuôi, chuyển kinh phí hỗ trợ ăn bán trú cho dự án. Sau khi nhận tiền, dự án sẽ chuyển kinh phí này đến các điểm trường để hỗ trợ thêm phần ăn bán trú cho học sinh. Bà Đ.T.N. được giới thiệu giữ vai trò phụ trách dự án này.

Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đ.T.N., người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Theo các nhà hảo tâm, tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là hơn 514 triệu đồng. Ngoài ra, nếu thống kê toàn bộ Dự án "Nuôi em - Nghệ An" từ thời điểm triển khai đến nay thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều…

Các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại Nghệ An vào cuộc xác minh, làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án. Có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm, đảm bảo uy tín cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 8-12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An".

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động