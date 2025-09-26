Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025

Tham dự đại hội có các đồng chí: Phạm Huy Giang – Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân 4; đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các xã, phường và 166 đại biểu là các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến.

Các đại biểu dự đại hội

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông qua chương trình đại hội

Biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước - năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; là ngày hội lớn, là dịp hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” trong 5 năm qua (2020 - 2025), phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã được phát động và tổ chức thực hiện đồng bộ, triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều sáng tạo và đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tình hình thực tiễn. Các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động lập kế hoạch theo giai đoạn, từng năm và vào các dịp kỷ niệm, các sự kiên văn hóa, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước với từng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Các cụm thi đua đã tổ chức thực hiện ký giao ước, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã phát hiện và tôn vinh nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì an ninh trật tự, vì đồng bào trong thiên tai địch họa…, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp và nhân văn trong xã hội. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên, kịp thời giáo dục, động viên, nêu gương học tập, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 sẽ biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được đánh giá, ghi nhận trong thời gian vừa qua. Đồng thời cùng phân tích, đánh giá những mặt ưu điểm, một số nội dung chưa được như mong muốn; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; nhằm tạo động lực mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2030 mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đặt ra, tạo một dấu ấn mới, một xung lực mới nhân dịp danh xưng Nghệ An tròn 1000 năm; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045 - đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.

“Tình hình thế giới ngày càng trở nên diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt và khó lường cả trong và ngoài nước, mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh cần phải suy nghĩ xuất sắc, hành động xuất sắc, có nhiều giải pháp độc đáo, phát triển vượt bậc, tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu thành những nhân tố xuất sắc mới bứt phá vươn lên và thay đổi được thứ hạng, sớm thực hiện thành công mục tiêu chỉ tiêu của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm trở thành tỉnh khá” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu dự đại hội

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Nghệ An đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ và tác động phức tạp của tình hình thế giới đối với các hoạt động kinh tế - xã hội. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã đạt được những thành quả quan trọng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh trao đổi tại Đại hội

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng mạnh, quản lý đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại.

Văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ rõ nét, lĩnh vực y tế đạt nhiều thành tựu, bước đầu khẳng định là trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, nhất là đã hoàn thành chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; đến nay các đơn đã đi vào hoạt động thông suốt và hiệu quả. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh… Nhiều phong trào được triển khai thực hiện hiệu quả như: “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Từ thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 51 mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 06 trường hợp được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; 82 Gia đình liệt sỹ được tặng Huân chương Độc lập; 16 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 03 cá nhân được công nhận Huân chương dũng cảm; 02 tập thể được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 01 tập thể và 01 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động; 1.125 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh... Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tỉnh khen thưởng…

(Cổng TTĐT Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An – năm 2025)

Tác giả: Phan Quỳnh – Phương Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn