Phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần thi đua học tập, lao động, sáng tạo, vì sự giàu mạnh, văn minh của quê hương đất nước

Nhiều gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực

Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Nghệ An đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đây là những bông hoa tươi thắm dâng lên Đại hội, góp phần không nhỏ vào vào thành tích chung của tỉnh nhà.

Em Nguyễn Thế Quân - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham luận tại Đại hội

Mang trong mình ước mơ lớn và tinh thần học tập không mỏi mệt, em Nguyễn Thế Quân - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc giành Huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2025 được tổ chức ở Cộng hòa Pháp. Em từng đăng quang tại Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và giành giải Nhất quốc gia môn Vật lý. Thành tích ấy ghi nhận nỗ lực của cá nhân em Quân, là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An báo cáo tham luận tại Đại hội

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, VSIP Nghệ An đã phát triển thêm 02 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và 1 dự án khu dân cư. Tổng vốn đầu tư mới và đăng ký điều chỉnh tăng thêm vào các Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1, 2, 3 là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, và tạo thêm 50.000 cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Các dự án tại các Khu công nghiệp của VSIP Nghệ An đã góp phần quan trọng trong việc 3 năm liên tiếp Nghệ An nằm trong top 10 các tỉnh, thành thu hút FDI lớn nhất cả nước. Hiện 44 dự án tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã đi vào hoạt động, đang sử dụng khoảng 32.000 lao động địa phương. Bên cạnh tập trung sản xuất kinh doanh, VSIP Nghệ An đã đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện an sinh xã hội.

Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Trần Xuân Sơn tại xóm Nghĩa Nhân, xã Nghĩa Hưng báo cáo tham luận tại Đại hội

Là hội viên vượt khó đi lên, ông Trần Xuân Sơn, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xóm Nghĩa Nhân, xã Nghĩa Hưng đã tích cực, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Gia đình ông nuôi gà đẻ trứng trong chuồng lạnh hiện đại sử dụng hệ thống quạt gió và máy điều hòa nhiệt độ, điện năng lượng mặt trời cho trang trại quy mô 4 dãy chuồng, diện tích chuồng 2.000 m2, tổng hiện nay nuôi 23.000 con, tổng doanh thu từ 8 tỷ - 11 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận sau khi trừ các chi phí đạt từ 800 triệu đồng đến 1.200 triệu đồng/năm. Sản phẩm trứng gà được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap năm 2023 và OCOP 3 sao năm 2024… Hộ gia đình đã tạo việc làm cho 04 lao động thường xuyên với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng, 10 lao động thời vụ. Thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ nghèo trên địa bàn bằng nguồn vốn và kỹ thuật, tạo liên kết nguồn giống gà, thức ăn chất lượng cũng như tư vấn kỹ thuật cho các hộ gia đình phát triển sản xuất...

Triển khai phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế -xã hội

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương biểu dương và ghi nhận những thành tích tỉnh Nghệ An đạt được trong giai đoạn 2020 -2025

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến có mặt tại Đại hội; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm để việc chỉ đạo triển khai phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong tình hình mới; phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần thi đua học tập, lao động, sáng tạo, vì sự giàu mạnh, văn minh của quê hương đất nước, vì ấm no, hạnh phúc và sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình trong cộng đồng xã hội.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Thời điểm này, tỉnh Nghệ An đang tập trung tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030 đòi hỏi nỗ lực phấn đấu vượt bậc, không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ, của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi một cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần thấm nhuần sâu sắc tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; xem việc triển khai hiệu quả, sâu rộng và thiết thực các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước là nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc tổ chức các phong trào thi đua cần phải có Kế hoạch khoa học, với mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi, hướng tới kết quả đạt được một cách thực chất, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; phù hợp với năng lực, sở trường và phát huy cao nhất tinh thần tự giác, nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân; nhất là trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị…

Tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần gắn liền với tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả cao. Chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các lực lượng công nhân, nông dân, các chiến sĩ bộ đội, công an, giáo viên, cán bộ cấp cơ sở… những người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tới mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các đại biểu điển hình tiên tiến, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua có mặt tại đại hội tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan toả sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

“Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phát huy truyền thống của quê hương Xô viết anh hùng và những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi một người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành “một trong những tỉnh khá” của cả nước, như mong mỏi của Bác Hồ kính yêu. Đó là tình cảm cao đẹp nhất, là hành động thiết thực nhất của mỗi chúng ta khi nghĩ về Bác và thực hiện tư tưởng, tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua yêu nước” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm Quốc gia

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm Quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững; tạo nền tảng vững chắc cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thi đua triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, giao việc cần: Rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Đặc biệt, cần tập trung ổn định hoạt động bộ máy sau sắp xếp. Đồng thời, cần rà soát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của tỉnh, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đại biểu dự đại hội

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu sản xuất của các ngành, lĩnh vực dựa trên ứng dụng những thành tựu mới của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Các cấp, các ngành cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Nghệ An. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 11 - 12%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 - 8.000 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cần được triển khai sâu rộng, thực hiện mạnh mẽ tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, trong đó tập trung vào giáo dục, y tế và chính sách an sinh xã hội…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội

Thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tinh gọn đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế đúng quy định; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được siết chặt để đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý; cải cách hành chính cần được thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, thảm họa và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo khen đúng người, đúng việc…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua

Dịp này, đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án

Tại phiên họp trù bị chiều ngày 25/9/2025, Đại hội đã bầu 34 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tác giả: Phan Quỳnh – Phương Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn