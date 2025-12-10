Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh phiên họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất về Chương trình và nội dung của Kỳ họp thứ 35 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp thứ 35 được tổ chức trong 02 ngày 11 - 12/12/2025. Tại kỳ họp, dự kiến sẽ xem xét các nội dung 33 Báo cáo về kết quả năm 2025, nhiệm vụ năm 2026, bao gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Cải cách hành chính, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm; Hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi báo cáo nội dung và Chương trình kỳ họp thứ 35 của HĐND tỉnh khóa XVIII

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét thông qua 41 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, với nhiều nội dung tác động toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân...

Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn 02 nhóm nội dung chính. Nội dung 1: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh; Đơn vị chủ trì trả lời là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nội dung 2: Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đơn vị chủ trì trả lời là Sở Khoa học và Công nghệ.

Các phiên Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Nghệ An và các nền tảng số.

Thống nhất đề xuất Bảng giá đất năm 2026

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trình bày nội dung Tờ trình về xây dựng Bảng giá đất năm 2026

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu ý kiến

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào việc xây dựng Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Về dự thảo Bảng giá đất năm 2026, cơ bản giữ nguyên mức giá đất ở theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh (do mức giá đất ở quy định tại Bảng giá đất hiện hành cơ bản đảm bảo nguyên tắc thị trường, đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý), chỉ thực hiện việc điều chỉnh cục bộ mức giá một số tuyến đường còn bất cập so với mức giá quy định (do sáp nhập phường, xã; hạ tầng thay đổi,…) và bổ sung giá đất đối với các khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, khu quy hoạch tái định cư,…

Đất thương mại dịch vụ bằng 25% mức giá đất ở. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bằng 20% mức giá đất ở. Đất hoạt động khoáng sản bằng 40% mức giá đất ở.

Mức giá đất các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giữ nguyên mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020.

Để giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân (thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng) kiến nghị Nhà nước điều chỉnh tăng mức giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, lý do mức giá đất nông nghiệp tỉnh Nghệ An trong 15 năm qua không điều chỉnh tăng, trong khi chỉ số giá tiêu dùng ngày càng tăng, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của người dân không tương xứng với sự biến động của giá cả thị trường,… từ đó dẫn đến đơn thư khiếu nại về mức giá đất nông nghiệp ở một số khu vực (thực hiện thu hồi đất) trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, kéo dài. Vì vậy, Bảng giá đất năm 2026 sẽ điều chỉnh tăng mức giá đất nông nghiệp. Việc xem xét điều chỉnh tăng mức giá đất nông nghiệp phù hợp sẽ góp phần tăng giá trị đất đai nhằm khuyến khích người dân yên tâm sản xuất, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân có đất khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi để phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Trên cơ sở quy định mức giá tại bảng giá đất hiện hành và xem xét đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh, bảng giá đất nông nghiệp phân thành các khu vực và mức giá cụ thể (riêng mức giá đất rừng sản xuất đề xuất bằng mức giá vị trí 1 theo từng khu vực, do bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 đã điều chỉnh tăng 50% và mức giá hiện nay cơ bản phù hợp với giá thị trường).

Khu vực 1 (gồm 05 phường mới thuộc thành phố Vinh trước đây): mức giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thủy sản 100.000 đ/m2 (bằng với mức giá đất nông nghiệp tại các phường thuộc thành phố Vinh trước đây).

Khu vực 2 (gồm phường Cửa Lò và các phường mới thuộc thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa trước đây): mức giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh tăng 10% từ 66.000 đồng (mức giá vị trí 1 thị xã Cửa Lò trước đây) lên 73.000 đồng (làm tròn); đất rừng sản xuất mức giá là 7.500 đ/m2 (bằng mức giá trên địa bàn thị xã Hoàng Mai cũ là 7.500 đồng).

Khu vực 3 là các xã đồng bằng (gồm các xã thuộc các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương trước đây): mức giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thủy sản, đất làm muối điều chỉnh tăng 10% từ 57.000 đồng (mức giá vị trí 1 huyện Hưng Nguyên trước đây) lên 63.000 đồng (làm tròn); đất rừng sản xuất có mức giá là 7.500 đ/m2 (bằng mức giá của các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc… trước đây).

Khu vực 4 là các xã trung du (gồm các xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn trước đây): mức giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh tăng 20% từ 44.000 đồng (mức giá vị trí 1 huyện Tân Kỳ trước đây) lên 53.000 đ/m2 (làm tròn) nhằm đảm bảo không tạo ra chênh lệch lớn so với các xã thuộc vùng đồng bằng (chênh lệch 10.000 đồng); đất rừng sản xuất có mức giá là 7.500 đ/m2 (bằng mức giá cũ của huyện Anh Sơn, huyện Nghĩa Đàn).

Khu vực 5 là các xã miền núi (gồm các xã thuộc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu trước đây): mức giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh tăng 40% từ 31.000 đồng (mức giá vị trí 1 huyện Quỳ Châu trước đây) lên 43.000 đồng (làm tròn) nhằm đảm bảo không tạo ra chênh lệch lớn so với các xã thuộc vùng trung du (chênh lệch 10.000 đồng); đất rừng sản xuất có mức giá là 7.000 đ/m2 (bằng mức giá của các xã thuộc huyện Quỳ Châu).

Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, việc ban hành Bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 01/01/2026 là cần thiết. Bảng giá đất mới được xây dựng trên cơ sở Bảng giá đất đã ban hành trước đó tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND tỉnh), có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; mức điều chỉnh tối đa là 10%. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết, trong đó cần phải tuân thủ thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, đặc biệt là tuân thủ Nghị định 18/2015/NĐ-CP, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 35 khóa XVIII.

Thành lập 12 đoàn giám sát các nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Hùng Sơn trình bày kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An góp ý vào Chương trình kiểm tra, giám sát

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Lộc Dương Đình Chỉnh phát biểu góp ý vào Chương trình kiểm tra, giám sát

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2026; kế hoạch giám sát thường xuyên một số nhiệm vụ trọng tâm...

Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết trong tháng 12 này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 12 đoàn giám sát thực hiện giám sát một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc nắm tình hình để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Thống nhất với nội dung Ủy ban Kiểm tra chuẩn bị về Chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện nội dung các dự thảo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành; đồng thời tiếp tục quan tâm, tham mưu, bố trí đầy đủ cán bộ làm công tác kiểm tra cấp xã, phường; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác ở cơ sở.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo thực hiện dự toán ngân sách đảng năm 2025, kế hoạch dự toán năm 2026; thảo luận, quyết định phân bổ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn