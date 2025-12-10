Nghệ An tăng cường hợp tác với các tỉnh của Lào trong phòng, chống ma túy

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An liên quan tới kết quả phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2025 (từ 1/11/2024-31/10/2025) đã nêu rõ công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Theo báo cáo, trong năm qua, Nghệ An tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới (BLO) đặt tại trụ sở Công an huyện Quế Phong (cũ), Nghệ An và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào; Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đặt tại Công an huyện Kỳ Sơn (cũ).

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Đặc biệt, công an tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Nghệ An.

Công an Nghệ An cử 28 tổ công tác, 128 lượt cán bộ, chiến sĩ sang Lào phối hợp đấu tranh 2 chuyên án chung. Kết thúc giai đoạn 1 đã bắt 3 đối tượng (trong đó có 1 đối tượng quốc tịch Lào), thu giữ 38kg ma túy dạng đá, 8 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng làm nhiệm vụ của Nghệ An và các tỉnh Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng (Lào) đã có gần 30 lần tuần tra song phương khu vực biên giới chung. Phối hợp xử lý 38 trường hợp công dân Nghệ An không được Lào cho cư trú; tiếp nhận 4 công dân Nghệ An bị Lào trục xuất; xử phạt hành chính 5 người Lào về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú tại Việt Nam quá thời hạn.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương cấp tỉnh lần đầu tiên trên đoạn biên giới từ mốc 363 đến mốc 365. (Ảnh: Hải Thượng).

Bên cạnh đó, 2 bên cũng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng. Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ 21 giữa 8 tỉnh: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ (Lào) và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) tổ chức tại Điện Biên.

UBND tỉnh cho hay, một trong những trọng tâm công tác năm 2026 là đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh giáp biên của Lào về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào...

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: vov.vn