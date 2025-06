Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2025

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 31 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến được tổ chức từ ngày 09 - 10/7/2025, khai mạc lúc 07h00 ngày 09/7/2025. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét quyết nghị những nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó xem xét 27 báo cáo; xem xét thông qua 19 nghị quyết. Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn ở hai nhóm vấn đề: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh cử cán bộ về dự và chỉ đạo tổ chức kỳ họp đầu tiên HĐND cấp xã ở một số đơn vị

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp hoàn thiện gấp rút các nội dung trình tại Kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đầu tháng 7/2025

Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã Hội, HĐND tỉnh Lục Thị Liên cho ý kiến vào việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề năm 2026

Các nội dung được trình tại Kỳ họp sẽ được Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra từ ngày 01-04/7/2025.

Về lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2026, đặt trong bối cảnh là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, do đó, các đại biểu thống nhất chỉ lựa chọn 01 trong 02 nội dung giám sát để phù hợp với tình hình thực tiễn. Đó là việc sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ngành và chính quyền địa phương 02 cấp; việc quản lý tài sản công sau sắp xếp; việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư, nghỉ việc. Hoặc giám sát về kết quả thực hiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết trong bối cảnh cùng lúc thực hiện nhiều nội dung công việc, việc chuẩn bị dự thảo các báo, Nghị quyết trình HĐND tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung hoàn thiện. Thống nhất với lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề trong năm 2026 do Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh đề xuất, tuy nhiên theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nếu lựa chọn giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ngành và chính quyền địa phương 02 cấp thì phạm vi rất rộng, do vậy cần lựa chọn tập trung vào giám sát nội dung vận hành chính quyền cấp xã mới. Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giai đoạn đầu vận hành chính quyền cấp xã không thể cầu toàn được, quá trình thực hiện sẽ có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Liên quan đến danh mục Nghị quyết trình kỳ thứ 31, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đề xuất đưa ra Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời đề nghị bổ sung trình kỳ họp dự thảo Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030. UBND tỉnh cũng đề xuất 05 Nghị quyết không trình kỳ họp lần này mà chuyển sang trình HĐND tỉnh ở kỳ họp khác, đó là 05 Nghị quyết: Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chỉ thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An về quy định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các năm; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết cơ bản thống nhất với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII mà Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh báo báo. Hiện một số công việc chuẩn bị cho kỳ họp đã thực hiện, từ nay đến thời gian diễn ra kỳ họp yêu cầu các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh là bổ sung trình kỳ họp lần này dự thảo Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Với các Nghị quyết đề xuất không trình tại kỳ họp này, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp rà soát để xem xét tham mưu danh mục Nghị quyết chính thức trình tại kỳ họp lần này.

Mặc dù kỳ họp diễn ra trong thời gian chuẩn bị gấp rút, khối lượng công việc nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trong đó, về nội dung chương trình kỳ họp, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện 10 nội dung còn lại, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, ngoài đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp lần này sẽ mời 130 đồng chí Chủ tịch HĐND cấp xã. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý công tác lựa chọn địa điểm, đảm bảo nguồn điện, an ninh trật tự... để kỳ họp được diễn ra thuận lợi.

Về nội dung chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh năm 2026, thống nhất lựa chọn 02 nội dung thực hiện giám sát vào 06 tháng cuối năm do Thường trực HĐND tỉnh thực hiện và các Ban HĐND tỉnh chủ trì thực hiện. Đó là giám sát tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; kết quả thực hiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong phiên họp chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 7/2025; cho ý kiến vào công tác dân nguyện tháng 6/2025 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn