Ngoài Sầm Sơn, Thanh Hóa còn có bãi biển cách đó chỉ 40km, du khách nhận xét: Vắng, sạch hơn nhiều nơi!

Một trong những yếu tố giúp du lịch Việt Nam được yêu mến, thu hút đông đảo du khách nước ngoài, đó chính là những bãi biển cùng làn nước trong xanh, trải dài bên bờ cát trắng mịn. Một trong những cái tên điểm đến nổi tiếng ở nước ta là Thanh Hóa với bãi biển Sầm Sơn.

Thế nhưng ít ai biết rằng, ngoài Sầm Sơn, du lịch biển Thanh Hóa còn nhiều bãi biển vắng, hoang sơ, nước trong xanh khác đang chờ khám phá. Sau đây là một ví dụ, bãi biển được một du khách tên N.T.Trang (đến từ Hà Nội) chia sẻ trên diễn đàn du lịch: "Bãi này cách Sầm Sơn 40km, vắng hoe trong khi Sầm Sơn như trẩy hội. Biển trong sạch, mình thấy sạch hơn cả Bãi Cháy mình từng đi. Sóng to tắm đúng là phê, nhưng do vắng nên không dám ra xa bờ".

Bãi biển vắng mà du khách khen ngợi (Ảnh N.T.Trang)

Đó là bãi biển Hải Lĩnh thuộc Nghi Sơn, cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 45km về phía Nam. Báo Thanh Hóa viết, đây là bãi biển vẫn giữ được sự hoang sơ, yên tĩnh. Đại diện chính quyền địa phương từng nhấn mạnh trên Đài PT&TH tỉnh, Hải Lĩnh sở hữu tiềm năng du lịch biển, cần được khai phá.

Vẻ đẹp hoang sơ, yên bình nơi biển Hải Lĩnh

Hải Lĩnh cuốn hút du khách bởi bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước biển trong xanh cùng hàng phi lao xanh mướt chạy dọc bờ biển. Không khí tại đây rất trong lành, yên bình, tạo cảm giác thư giãn tuyệt vời. Khác biệt với những bãi biển đã được khai thác du lịch mạnh mẽ, Hải Lĩnh vẫn giữ được nét hoang sơ, chưa bị ảnh hưởng bởi sự phát triển ồ ạt. Chính vì vậy, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm không gian nghỉ ngơi thanh tĩnh.

Ngoài việc tắm biển, du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao như chèo thuyền, lướt sóng, bóng chuyền bãi biển, hay đơn giản là dạo bước trên bãi cát vào buổi sáng sớm hoặc hoàng hôn. Những buổi cắm trại qua đêm bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ về, cũng là một trải nghiệm rất được lòng giới trẻ. Hơn nữa, hải sản ở Hải Lĩnh tươi ngon, giá thành rẻ hơn so với ở những bãi biển khác, được đánh bắt ngay trong ngày, mang đến cho du khách những bữa ăn đậm đà hương vị biển cả.

Ảnh Sinh Tour

Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên, Hải Lĩnh còn có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ trong tương lai. Dựa trên định hướng phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn sẽ là một trong những trung tâm du lịch biển quan trọng, và Hải Lĩnh được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng, bổ sung vào bản đồ du lịch biển của khu vực. Chính quyền địa phương cũng đang thúc đẩy việc đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ để làm phong phú thêm các trải nghiệm cho du khách, trong khi vẫn đảm bảo gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên vốn có của bãi biển này.

Với tất cả những ưu thế kể trên, cũng như những gì chính các du khách nhận xét, Hải Lĩnh đang dần trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của các bãi biển nổi tiếng như Sầm Sơn hay Hải Tiến.

Bãi biển phù hợp với những chuyến đi với các hoạt động tự túc như vui chơi, cắm trại (Ảnh Gia Đình Camping)

Những lựa chọn du lịch biển khác ở Sầm Sơn

Ngoài biển Hải Lĩnh, Thanh Hóa còn nhiều bãi biển đẹp khác, mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng, tạo sự đa dạng cho du khách lựa chọn. Một trong số đó là biển Hải Tiến, cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 20km.

Nổi bật với bãi cát dài gần 12km, nước biển trong xanh, Hải Tiến là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm không gian tắm biển yên bình và tắm nắng, nhưng vẫn có đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Với sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, Hải Tiến hiện nay thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả khách quốc tế.

Biển Hải Hòa, thuộc địa bàn Nghi Sơn, xa trung tâm Thanh Hóa hơn Hải Tiến khi khoảng cách vào khoảng 40 km. Đây được đánh giá là bãi biển vẫn giữ được vẻ hoang sơ và yên bình.

Vẻ yên bình trên bãi biển Hải Hòa (Ảnh Traveloka)

Cát trắng, nước biển trong xanh và các làn sóng nhẹ nhàng làm nên vẻ đẹp đặc biệt cho bãi biển này. Hải Hòa phù hợp với những ai yêu thích sự tĩnh lặng và muốn tránh xa sự ồn ào. Tuy nhiên các cơ sở lưu trú và hoạt động giải trí tại đây khá hạn chế. Chỉ có vài khách sạn bình dân hoặc homestay. Vì vậy du khách cần đặt phòng từ sớm để có được lựa chọn ưng ý.

Nằm trong khu vực sinh thái Nghi Sơn, là một bãi biển mới nổi nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách nhờ vẻ đẹp độc đáo - Bãi Đông. Bên cạnh bờ biển, nơi đây còn có những bãi đá thoai thoải, không khí trong lành. Không gian rộng rãi bãi biển, phù hợp cho các hoạt động như cắm trại, đạp xe hoặc các môn thể thao ngoài trời.

Đặc biệt, du khách còn có thể khám phá đảo Nghi Sơn và các khu vực xung quanh, tận hưởng một chuyến đi du lịch biển kết hợp với tham quan, khám phá. Ngoài ra, biển Quảng Nham ở Quảng Xương cũng là một điểm đến đáng chú ý với không khí yên bình và cảnh quan đẹp mắt. Tại đây, du khách không chỉ được tắm biển mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, như lễ hội cầu ngư, khám phá đời sống ngư dân địa phương.

Bãi Đông - Nghi Sơn khác biệt với khung cảnh những bãi đá (Ảnh VinWonders)

Với sự đa dạng và đặc trưng riêng của mỗi bãi biển, Thanh Hóa chắc chắn là điểm đến hấp dẫn, phù hợp với nhiều loại hình du lịch khác nhau từ nghỉ dưỡng, tham quan đến khám phá thiên nhiên dành cho du khách.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn