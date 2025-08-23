Ngỡ ngàng không gian bên trong nhà mái dốc 'như lò gạch' ở Long An

Tọa lạc tại tỉnh Tây Ninh (trước kia là Long An), ngôi nhà nổi bật khi được xây dựng bằng gạch đỏ không trát với mái ngói cùng tone màu, diện tích lên tới 300m2. Ảnh: Hiroyuki Oki
Chất liệu gạch đỏ mộc khiến ngôi nhà nhìn từ xa tạo cảm giác như một lò gạch. Tuy vậy, nếu bước vào bên trong, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ trước sự sáng tạo và hiện đại. Ảnh: Hiroyuki Oki
Ngôi nhà sở hữu hệ mái dốc, với kết cấu nhà mang hơi hướng của những ngôi nhà truyền thống. Ảnh: Hiroyuki Oki
Do diện tích rộng nên các không gian chức năng trong nhà được phân chia rất rõ rệt. Với cách thiết kế mở, không gian có sự kết nối chặt chẽ với nhau với hiệu quả thị giác ấn tượng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Điểm đặc biệt nhất trong nhà là khoảng giếng trời và hồ tiểu cảnh ở giữa nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki
Xi măng và gạch mộc là hai chất liệu chủ đạo trong nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà không gây cảm giác buồn tẻ, bởi không gian tổng thể được xử lý rất tinh tế, yếu tố ánh sáng cũng được tính toán kỹ lưỡng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Không gian công cộng được đưa về chính giữa, thông suốt và thoáng đãng nhờ 2 mặt thoáng, khoảng giếng trời. Ảnh: Hiroyuki Oki
Nội thất mộc mạc đúng với tinh thần của ngôi nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki
Thiết kế khung và ánh sáng được tính toán mang đến cho ngôi nhà những góc đẹp như mơ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Những không gian đệm giúp thực hiện việc chuyển đổi ánh sáng từ khoảng sân, phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Nếu tầng trệt là không gian sinh hoạt chung rộng thoáng thì không gian nghỉ ngơi được đưa hết lên tầng lầu với thiết kế mộc mạc. Ảnh: Hiroyuki Oki
Phòng ngủ độc đáo trên tầng lửng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khoảng trống là sân chơi của ánh sáng, bóng tối, gió. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn