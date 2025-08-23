Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 22-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22-8-2025.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh ngày 28-9-1968; quê quán: Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện có Bộ trưởng là Đại tướng Phan Văn Giang.

Các Thứ trưởng gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động