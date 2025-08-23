Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em Nguyễn Việt Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, đạt 10 điểm môn Toán và Vật lý, 9,75 điểm môn Tiếng Anh, 9,25 điểm môn Ngữ văn. Với kết quả này, nam sinh là thủ khoa toàn quốc ở bốn khối A01, D01, C01 và D11. Ngoài ra, Hưng cũng dẫn đầu kỳ thi với tổng điểm 4 môn 39/40 điểm. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, Hưng đã trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường. Ảnh: FBNT.