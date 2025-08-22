Nghệ An sắp có loạt chung cư 18 - 19 tầng

Một góc phường Thành Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Hoàng Huy).

Ngày 18/8 vừa qua, Sở Xây dựng Nghệ An đã cấp giấy phép xây dựng Khu nhà ở chung cư cao tầng (ký hiệu 1A) thuộc dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền tại phường Vinh Tân, TP Vinh (nay là phường Trường Vinh, Nghệ An) đối với CTCP Danatol - chi nhánh Nghệ An.

Theo đó, Danatol sẽ xây dựng hai tòa nhà cao 18 tầng nổi và chung 1 tầng hầm, tổng chiều cao 69 m, tổng diện tích sàn 58.779 m2. Hiệu lực khởi công trong vòng 12 tháng.

Trước đó vào ngày 13/8, Sở Xây dựng cũng cấp giấy phép xây dựng Chung cư CT3B và Chung cư CT4A thuộc dự án Cải tạo khu A, khu chung cư Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh (nay thuộc phường Thành Vinh, Nghệ An). Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung.

Trong đó, tòa CT3B có diện tích xây dựng 720 m2, tổng diện tích sàn 13.059 m2, cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm. Còn tòa CT4A có diện tích xây dựng 756 m2, tổng diện tích sàn 14.497 m2, cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm. Hiệu lực khởi công trong vòng 12 tháng.

