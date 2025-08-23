Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô

Còn nhớ vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/5/1975 - 30/4/2025), câu chuyện cựu chiến binh Trần Văn Thanh (75 tuổi, ở Nghệ An) đi xe máy từ quê nhà vào TP.HCM mừng ngày hội lớn của dân tộc đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người.

Mới đây, ông Thanh lại tiếp tục hành trình từ Nghệ An ra Hà Nội để mừng Quốc khánh 2/9. Hình ảnh người cựu chiến binh mạnh khỏe, minh mẫn lái chiếc xe Dream, chở đồ đạc và lá cờ Tổ quốc bay phấp trong hành trình ra Thủ đô khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa xúc động.

Trưa ngày 22/8, theo nguồn tin trên báo Nhân dân, ông Thanh đã ra tới Hà Nội. Khi ông có mặt ở Thủ đô, nhiều người đã nhận ra, chào đón ông nồng nhiệt và chụp ảnh cùng. “Được có mặt ở Thủ đô dấu yêu vào dịp trọng đại này là mong ước lớn nhất của tôi”, ông Thanh bày tỏ.

Trên mạng xã hội, mọi người gửi lời chúc sức khỏe đến ông và mong ông có những ngày thật vui và ý nghĩa trong chuyến đi lần này.

Ông Thanh đã ra tới Hà Nội, chụp ảnh kỷ niệm tại di tích Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Báo Dân trí)

Nhiều người rất vui mừng khi nhận ra ông. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trước đó, nguồn tin trên VnExpress cho biết, ông Thanh khởi hành từ sáng 21/8, nhân lúc bà xã vừa ra chợ là ông liền dắt xe đi, không thông báo với ai trong gia đình. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông đi tới địa phận tỉnh Ninh Bình và gọi điện về báo tin để vợ, con yên tâm. Tối cùng ngày, người cựu chiến binh nghỉ tại nhà một người quen ở Ninh Bình và tiếp tục hành trình vào sáng ngày 22/8.

Ông Thanh cho biết, hồi đầu tháng 8, bản thân vẫn cân nhắc phương án di chuyển, nếu có sức khỏe sẽ đạp xe, yếu thì đi xe máy, yếu hơn nữa thì mới đi ô tô. Sau khi lựa sức mình, ông quyết định tiếp tục đồng hành với chiếc Dream đã từng giúp ông vượt 1.300km vào TP.HCM. Hành trang của ông gồm quần áo, đồ nghề sửa chữa và không thể thiếu lá cờ đỏ sao vàng.

Hình ảnh ông Thanh trên đường ra Hà Nội được người dân ghi lại.

Trên đường đi, mỗi khi dừng nghỉ, nhiều người nhận ra ông đã chạy ra chào hỏi, xin chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm. Ông cũng nhận được một số lời động viên, khen ngoài đời khỏe khoắn hơn trên ảnh. Tình cảm của bà con khiến ông rất xúc động và là điều khiến chuyến đi của ông trở nên đặc biệt hơn.

Chị Trần Thị Hồng Yến (45 tuổi, sống ở Nha Trang) - con gái ông Thanh chia sẻ từng ngỏ ý muốn đưa bố đi song ông kiên quyết từ chối. Cả nhà cũng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ ông, miễn sao ông vui là được. Sau dịp vào TP.HCM về, ông rất phấn khởi. Ông về an toàn, đi kiểm tra sức khỏe mọi thứ bình thường nên chị Yến và mẹ cũng an tâm phần nào.

Ông Thanh trong chuyến đi vào TP.HCM hồi tháng 4.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn