Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn, cao nhất 24,23 điểm

Học viên Trường đại học Phòng cháy chữa cháy - Ảnh: NTCC

Trường đại học Phòng cháy chữa cháy vừa thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 2), và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 3).

Theo đó với khu vực phía Bắc, điểm chuẩn trúng tuyển đối với thí sinh nam là 21,10 điểm (thí sinh có cùng điểm phải đạt 60 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an); điểm chuẩn đối với nữ là 24,23 điểm.

Với khu vực phía Nam, điểm chuẩn với thí sinh nam là 19,75 điểm; thí sinh nữ là 23,62 điểm.

Nhà trường lưu ý thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30-8; nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước ngày 5-9.

Năm nay Trường đại học Phòng cháy chữa cháy được giao tuyển sinh 200 chỉ tiêu. Ngoài 2 phương thức xét tuyển trên, nhà trường còn xét tuyển thẳng theo quy định chung.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn