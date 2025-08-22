Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt người có công và gia đình chính sách tiêu biểu

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu phải bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dự kiến buổi Gặp mặt diễn ra vào sáng ngày 28/8/2025 tại phường Trường Vinh với sự tham gia của khoảng gần 200 đại biểu.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn