Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt người có công và gia đình chính sách tiêu biểu

Với mục đích tôn vinh, tri ân những hi sinh to lớn của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ xây dựng Tổ quốc, ngày 21/8/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 690/KH-UBND tổ chức Gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025).

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu phải bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dự kiến buổi Gặp mặt diễn ra vào sáng ngày 28/8/2025 tại phường Trường Vinh với sự tham gia của khoảng gần 200 đại biểu.

