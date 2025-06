Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2025

Quang cảnh phiên họp

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái báo cáo kết quả giám sát chuyên đề

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái – Phó trưởng Đoàn Giám sát cho biết: Thực hiện chuyên đề giám sát này, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị: UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị liên quan: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND 20 huyện, thành phố, thị xã.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng lưới trường lớp, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 31 trường và giảm 200 điểm trường lẻ mầm non và phổ thông công lập; giảm 1 Trung tâm Hướng nghiệp Nghệ An; giảm 14 đầu mối về chức năng giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. Ngoài ra, tỉnh cũng đang đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới. Kết quả thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp đã góp phần thu gọn đầu mối, khắc phục tình trạng nhiều cơ sở trường học trên cùng một địa bàn có quy mô quá nhỏ tại một số địa phương, gây lãng phí về bộ máy quản lý cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị. Từ đó đầu tư trọng tâm, trọng điểm hơn, nâng cao hiệu quả đầu tư; đồng thời, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức, viên chức giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ tốt được giao...

Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Lục Thị Liên phát biểu

Tại phiên họp, thành viên Đoàn giám sát báo cáo làm rõ các nội dung trong báo cáo, nhất là phần hạn chế tồn tại; đồng thời trao đổi về một số nội dung kiến nghị đề xuất với Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành Trung ương liên quan; UBND tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình, cần tăng cường vai trò hỗ trợ chỉ đạo của ngành Giáo dục và đào tạo sau ngày 01/7/2025. Cùng với đó, cần tính toán việc duy trì các điểm trường lẻ; cập nhật chủ trương chính sách và tình hình thực tế của địa phương, trong đó lưu ý đến chính sách dân sô, việc thu hút lao động trẻ làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế... để thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý đến việc tuyển dụng biên chế ngành Giáo dục và đào tạo; đề nghị cập nhật chủ trương miễn học phí cho học sinh bậc học phổ thông. Ngành Giáo dục và đào tạo quan tâm đến chủ trương tuyển sinh, nghiên cứu bỏ quy định về giới hạn địa giới hành chính, bởi khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thực tế có học sinh xã này lại gần trường học của xã bên cạnh, bởi vậy phải rất linh động trong công tác tuyển sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp giai đoạn 2022 - 2025. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo được chuẩn bị công phu, bài bản, phản ánh toàn diện, đầy đủ thực trạng triển khai tại các địa phương; đồng thời đã chỉ rõ những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, phân tích cụ thể nguyên nhân và đưa ra các kiến nghị, đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Những ý kiến của các đại biểu tại phiên làm việc hôm nay tiếp tục thể hiện sự trăn trở của mình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, qua nghiên cứu báo cáo của Đoàn giám sát, đi vào phân tích tổng thể về thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học, việc quản lý giáo dục và đào tạo, thực trạng của các điểm trường lẻ, thực trạng và nhu cầu đào tạo ngoại ngữ...; trao đổi và làm rõ một số tồn tại, hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị cần có sự thống nhất giữa phần đánh giá và kiến nghị đề xuất, kiến nghị đề xuất phải hợp lý và mang tính dài hơi hơn. Tiếp thu ý kiến của của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn tới gắn với tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đối với Nghệ An, giáo dục và đào tạo luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên, quan tâm đặc biệt.

Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và cách làm của Đoàn giám sát trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đến thời điểm này đã có dự thảo Báo cáo đầy đủ, khá toàn diện. Đồng chí đề nghị Báo cáo cần đánh giá ưu điểm nổi trội, dẫn chứng cụ thể để làm căn cứ đưa ra đánh giá được thể hiện trong báo cáo; đồng thời làm rõ căn cứ để đề xuất với Trung ương và đề xuất với UBND tỉnh.

Đi vào đánh giá cụ thể kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời điều chỉnh một số nội dung tồn tại, hạn chế trong dự thảo Báo cáo. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao đổi về các kiến nghị đề xuất của Đoàn Giám sát đối với các cơ quan Trung ương và với UBND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Ban Văn hóa – Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo; tham mưu xây dựng Nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm, trong đó lưu ý bổ sung đề xuất về nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; bỏ quy định tuyển sinh giới hạn về địa giới hành chính...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho ý kiến về lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII

Cũng trong sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6/2025. Trong đó, về nội dung chất vấn tại kỳ họp giữa năm, theo tổng hợp của Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, có 03 nội dung đề xuất chất vấn gồm: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế trong các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên do thời lượng không cho phép, sau khi thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn 02 nội dung chất vấn là: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế trong các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh.

Trong phiên làm việc sáng nay, tiếp nhận đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trong tháng 6/2025.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn