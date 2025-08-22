Hội nghị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 22/8, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 11h00 ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vỹ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Ludong, Philippin với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh và cường độ mạnh lên khi đi vào biển Đông và hướng với đất liền. Dự báo, đêm ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông; sáng ngày 23/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Bão di chuyền nhanh; đến sáng ngày 25/8, bão đạt cường độ mạnh nhất cấp 12 trên khu vực ven biển Bắc Trung Bộ. Dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa - Huế) trong trưa chiều ngày 25/8/2025. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, từ Thanh Hóa - Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm; đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, có mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, sau cơn bão số 3 vừa qua, tỉnh Nghệ An rút kinh nghiệm, chủ động trong công tác ứng phó; ảnh hưởng của cơn bão thiệt hại về người ít nhưng thiệt hại về tài sản nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị cần cảnh báo, dự báo sớm và chính xác, nhất là tại các xã vùng biên giới để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả. Khi xảy ra sự cố, cùng với lực lượng “4 tại chỗ”, cần điều động thêm các lực lượng ứng cứu, hỗ trợ. Bảo đảm hoạt động thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau cơn bão…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng, chủ động, phòng ngừa là chính. Công tác dự báo cần cập nhật liên tục, dự báo chính xác, cần đưa ra dự báo mức độ trên biển, trên đất liền thời điểm cơn bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền.

Các địa phương chỉ đạo Đài khí tượng thủy văn, đưa ra dự báo cụ thể trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Đối với đất liền, cần sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi bão đổ bộ. Vùng núi chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn, nhất là khu vực vừa xảy ra mưa lớn; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, sạt lở gây chia cắt.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát toàn bộ hồ đập thủy lợi, thủy điện. Bộ Công thương có trách nhiệm điều chỉnh các hồ đập trong phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành, điều tiết chung đối với các hồ, liên hồ chứa, các hồ mang tính chất cộng hưởng.

Lãnh đạo các tỉnh, thành trên cơ sở dự báo, trước, trong và sau bão cần lên phương án giao cho các cơ quan liên quan, xây dựng kịch bản, phương án, lực lượng cụ thể, cần xác định rõ cho từng vùng đồng bằng, ven biển, vùng núi đồi. Các địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan tính toán các phương án di dân, phương án bố trí cho dân ở, … Quân khu 4 cùng với địa phương trên cơ sở dự báo các điểm có nguy cơ cao, điều lực lượng để hỗ trợ “4 tại chỗ”.

Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề xuất phương án để các lực lượng liên quan có giải pháp đảm bảo kết nối liên thông những vùng dễ bị chia cắt, mất điện, mất sóng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng cấp, từng ngành phải thực hiện hết sức cụ thể, chi tiết; xây dựng kịch bản điều hành ứng phó phù hợp, đảm bảo hiệu quả…

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và một số tỉnh, thành cần chú ý đến công tác quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, xóa nhà tạm nhà dột nát, nghiên cứu các khu vực dân cư đảm bảo an toàn hơn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn