Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tình hình vận hành bộ máy chính quyền 02 cấp tại tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: KH&CN, Nội vụ, Tài chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công các phường: Cửa Lò, Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở KH&CN Võ Trọng Phú cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Kế hoạch số 02); theo thống kê trên Hệ thống giám sát tại địa chỉ https://nq57.vn, tỉnh Nghệ An được giao 23 nhiệm vụ cấp tỉnh, đang hoàn thành đảm bảo tiến độ, đạt màu xanh, trong đó: 14 nhiệm vụ đã hoàn thành; 09 nhiệm vụ còn thời hạn đang tiếp tục thực hiện.

Tại xấp xã, căn cứ số liệu cập nhật đến 16h ngày 14/08/2025 từ 130 xã/phường, Nghệ An xếp thứ 15/34 tỉnh, thành về tiến độ thực hiện 16 nhiệm theo Kế hoạch số 02.

Tuy nhiên, hoạt động bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một số đơn vị chưa đảm bảo quy chế hoạt động của Trung tâm, không thống nhất với kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Một số đơn vị đang gặp khó khăn và đề xuất bổ sung, bố trí thêm cán bộ, công chức có chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc về các lĩnh vực như chính sách, tư pháp, hộ tịch, công nghệ thông tin, nhưng nhiều nhất là lĩnh vực đất đai để phụ trách tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Hiện còn khó khăn về trang thiết bị, điều kiện làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; có 26/130 đơn vị tự đánh giá đáp ứng không gian, diện tích. Còn lại có diện tích hơn so với nhu cầu, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân.

Về các vướng mắc liên quan đến Hệ thống giải quyết TTHC, qua rà soát, đa số các vướng mắc chủ yếu do nguyên nhân các hệ thống Trung ương hoạt động chưa ổn định hoặc chưa sẵn sàng kết nối. Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp nâng cao năng lực vận hành, hoạt động của Hệ thống Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử và hệ thống phần mềm hộ tịch điện tử đáp ứng yêu cầu về tra cứu dữ liệu, liên thông, đồng bộ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện chia sẻ, kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các tỉnh, thành phố.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã để thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực được thuận tiện, hiệu quả. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tiếp tục chủ động rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các TTHC thuộc lĩnh vực cần điều chỉnh kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Đối với các vướng mắc về cơ sở vật chất, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, UBND cấp xã quan tâm phân bổ kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên kinh phí để mua sắm, bố trí các thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp như: máy tính, máy scan, máy lấy số thứ tự tự động,… phục vụ nhân dân tốt hơn; chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã có trên 100 giao dịch/ngày và tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến còn thấp.

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ KH&CN cung cấp cơ sở dữ liệu về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng để hỗ trợ công tác tra cứu, xử lý TTHC. Hiện các TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đưa ra trường hợp: “hồ sơ không đầy đủ”, “hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ”, “hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ”. Cần thống nhất các trường hợp này, bởi vì đối với hồ sơ không đầy đủ thì được trả ngay tại bước tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ chức, công dân. Hỗ trợ các địa phương đào tạo nguồn nhân lực nhằm thực hiện công tác hậu kiểm…

Ghi nhận và làm rõ các kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Trần Hậu Ngọc cho biết, đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. Có được những kết quả đáng ghi nhận là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết liệt thực hiện của các Sở, ngành cũng như các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đề nghị tỉnh Nghệ An cần tăng cường vai trò chỉ đạo của chính quyền bởi vì việc phân cấp, phân quyền chỉ hiệu quả khi có sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu. Đồng bộ các yếu tố thực thi, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tổ chức bộ máy hợp lý, đào tạo nhân lực đủ năng lực và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương xứng.

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nhất là tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và kỹ năng công nghệ là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt đối với cán bộ cấp xã, phường. Trong giai đoạn đầu, cần huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ, bưu chính hoặc các tổ chức chuyển đổi số cộng đồng, sinh viên để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đề nghị các thành viên trong đoàn theo chức năng, nhiệm vụ ghi chép đầy đủ các kiến nghị của địa phương để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ của hệ thống. Tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng công nghệ, xử lý các vùng lõm sóng thông tin, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh…

