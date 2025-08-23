Người phụ nữ trở về quê sau 29 năm lưu lạc gây bão MXH: Khó tin với nguyện vọng về nơi muốn sinh sống của bà Thái Thị Giao

Những ngày vừa qua, câu chuyện về người phụ nữ Nghệ An trốn chạy khỏi người chồng vũ phu, lưu lạc suốt 29 năm rồi bất ngờ tìm lại gia đình đã gây xôn xao mạng xã hội.

Sau gần ba thập kỷ tha hương, bà Thái Thị Giao gặp và gắn bó cùng ông Ba Minh (Đồng Tháp) người đàn ông nghèo nhưng giàu tình nghĩa, từng được bà cõng qua cơn tai nạn lao động.

Con trai tìm đến ngỏ ý đón bà trở về đoàn tụ gia đình sau 29 năm lưu lạc

Hơn 10 năm qua, cả hai nương tựa nhau mưu sinh bằng nghề bán vé số, sống như vợ chồng dù không hôn thú.

Đến khi bà nhờ YouTuber đăng tin tìm con, cơ duyên đã nối lại tình mẫu tử tưởng chừng đứt đoạn và hành trình đoàn tụ mở ra, mang lại nước mắt hạnh phúc cho gia đình. Ngày đoàn tụ, bà nghẹn ngào ôm con trai, còn ông Minh chỉ lặng lẽ đứng sau.

Sau 10 năm chung sống, bà Giao rời cù lao Tây, xa ông Ba Minh về quê nhà đoàn tụ cùng chồng và các con mở ra một chặng đường mới với người phụ nữ đã chịu nhiều giông bão.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội cũng đã khiến nhiều người chú ý và không thôi day dứt.

Liên quan đến câu chuyện trên, trao đổi với báo Dân Việt, bà Lê Thị Tuyết Sương - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tới thăm hỏi, động viên bà Thái Thị Giao người trở về sau 29 năm lưu lạc. Bà Giao quê ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Sau đó, người phụ nữ lấy chồng về ở xã Nghĩa Thọ. Ngày bà Giao rời đi cũng từ xã Nghĩa Thọ.

Bà Thái Thị Giao đã có 10 năm gắn bó, chung sống với ông Ba Minh

Tuy nhiên, khi đăng thông tin lên mạng xã hội, người phụ nữ này chỉ nhớ quê quán của mình ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Bà Giao trở về thăm người thân ở xã Quỳnh Anh rồi chuyển lên xã Nghĩa Thọ sống cùng gia đình con trai và chồng.

"Khi chúng tôi hỏi nguyện vọng bây giờ của bà là ở nhà với chồng con hay vào trong kia cùng ông Ba Minh, bà Giao cũng cho biết, bây giờ con đã tìm được mẹ rồi nên nguyện vọng hiện tại là được sống cùng chồng, con và các cháu ở quê nhà. Sau khi bà Giao trở về, người chồng cũng rất vui mừng. Từ ngày vợ rời đi, ông ấy ở vậy, tần tảo nuôi 4 người con trưởng thành. Đó là một quãng thời gian hết sức khó khăn đối với người đàn ông này", bà Lê Thị Tuyết Sương chia sẻ thêm.

Cũng theo Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ, thời gian qua, có nhiều thông tin, dư luận trái chiều về câu chuyện của bà Thái Thị Giao. Trong đó, có chi tiết người phụ nữ này "lạc mất" con gái trong quá trình "chạy trốn" là chưa chính xác. 4 người con đều được chồng trưởng thành và đã lập gia đình. Người phụ nữ lúc nhớ, lúc quên nên có một số thông tin chưa chính xác về quá khứ.

