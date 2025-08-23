Doanh nghiệp của Chủ tịch Lê Thị Thịnh nợ 14 tỷ đồng tiền bảo hiểm của hơn 1.700 lao động tại Nghệ An

Khoản nợ bảo hiểm 14 tỷ đồng tại Nam Thuận Nghệ An

Theo danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 3 tháng trở lên tính đến hết tháng 7/2025 do BHXH tỉnh Nghệ An công bố, Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An được ghi nhận đã có 6 tháng chậm đóng các khoản BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền nợ của doanh nghiệp này là hơn 14 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 1.729 người lao động.

Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An được thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực may mặc. Doanh nghiệp này ban đầu có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sau đó đã tăng vốn lên 130 tỷ đồng vào tháng 3/2023. Hiện tại, bà Lê Thị Thịnh giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Lương là Giám đốc, cả hai cùng là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chủ tịch Lê Thị Thịnh

Bà Lê Thị Thịnh (sinh năm 1975) được biết đến là người đứng đầu và nắm quyền chi phối tại nhóm doanh nghiệp "Nam Thuận", chủ yếu hoạt động trong ngành may mặc xuất khẩu.

Pháp nhân lõi trong hệ sinh thái này là Công ty Cổ phần Sản xuất Nam Thuận, có trụ sở tại TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, được thành lập từ năm 2004. Doanh nghiệp này có sự tham gia góp vốn của một cổ đông nước ngoài là Victory View International Limited, có trụ sở tại Hong Kong. Cũng tại Hải Phòng, bà Thịnh còn đứng tên Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Thuận (Nam Thuận Group), thành lập tháng 3/2024 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nguyên phụ liệu ngành dệt may.

Tại Nghệ An, ngoài Nam Thuận Nghệ An, một pháp nhân khác thuộc nhóm này là Công ty Cổ phần May Nam Thuận, đặt tại huyện Quỳnh Lưu. Công ty này được thành lập năm 2021 và đã tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng vào tháng 6/2025.

Ngoài lĩnh vực may mặc cốt lõi, bà Lê Thị Thịnh còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng với vai trò cổ đông chi phối tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tam Quy. Các dữ liệu cũng cho thấy mối liên hệ của bà Thịnh và các cộng sự, như chồng bà là ông Trần Văn Thắng, trong một số doanh nghiệp khác hoạt động về thương mại và phân phối hàng tiêu dùng.

Tác giả: Khánh Ly

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn