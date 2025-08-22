Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ xả nước trước bão số 5

Thủy điện Bản Vẽ trong một lần xả nước - Ảnh: TƯƠNG DƯƠNG

Theo số liệu cập nhật lúc 12h trưa 22-8 về thông tin vận hành hồ chứa từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có ba nhà máy thủy điện ở khu vực Bắc Trung Bộ đang xả nước trước dự báo có một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5.

Thủy điện Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang xả mức 693m3/s, mực nước hồ đang ở mức 149,91m/160m. Thủy điện Quảng Trị xả mức 34m3/s.

Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) xả mức 373m3/s. Lúc này mực nước hồ ở mức 192,06m/200m.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW, có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 3 (bão Wipha), UBND tỉnh Nghệ An có thông báo khẩn gửi các địa phương tối 22-7, lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức là 5.000 năm xảy ra một lần).

Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình cùng thời điểm là 3.285m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và người dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Bản Vẽ biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Đợt mưa lũ ngày 22-7 tại Nghệ An do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (bão Wipha) đã làm 4 người chết, 4 người bị thương; ước tính thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng lên tới 3.635 tỉ đồng.

Các địa phương ở Nghệ An đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên sửa chữa, xây dựng các trụ sở làm việc, trạm y tế xã, trường học và nhà dân bị lũ cuốn trôi.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn