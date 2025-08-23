2 phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ việc

Tối 22-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ông Nguyễn Tri Long và ông Nguyễn Văn Linh cùng là phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa có đơn xin nghỉ việc.

Theo nguồn tin, lý do xin nghỉ việc của hai cán bộ nêu trên là nguyện vọng cá nhân và có việc gia đình.

Trước đó, ông Long và ông Linh đều là phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, hai vị này giữ chức phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa.

Ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa có bảy thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức giám đốc; phó giám đốc gồm các ông, bà: Lê Văn Hoa, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tri Long, Cung Quỳnh Anh, Phạm Thị Thanh Hường, Nguyễn Văn Linh.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ