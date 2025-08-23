Người phụ nữ ở Ninh Bình mất tích bí ẩn khi vào rừng bắt ốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 20/8, bà Vân rời nhà ở thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh để vào khu rừng cách nhà khoảng 5 km bắt ốc ngòi mưu sinh. Khi đi, bà không mang theo điện thoại, chỉ cầm một chiếc bao đựng ốc.

Bà Trần Thị Vân mất tích khi vào núi bắt ốc từ sáng 20/8 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đến 18h cùng ngày, không thấy bà trở về như thường lệ, vợ chồng em trai đã báo tin cho chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm. Ngay trong tối 20/8, gần 30 người gồm Công an xã, lực lượng dân quân, an ninh cơ sở cùng gia đình đã vào rừng tìm nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng cùng gia đình tìm kiếm bà Vân (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi vấn bà Vân có di chuyển qua.

“Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi, tăng cường nhân lực tìm kiếm với hy vọng sớm tìm thấy bà Vân,” lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết.

Được biết, bà Trần Thị Vân sống một mình, không có chồng con. Bà mưu sinh bằng nghề vào rừng bắt ốc ngòi để bán.

Tác giả: Vân Hồng - CTVTrần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV