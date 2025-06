Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên thường kỳ

Rà soát các mục tiêu chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn thấp so với yêu cầu để đưa ra các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng góp ý vào báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 123-KL/TW

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh. Các ngành dịch vụ tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng thực hiện được 11.360 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán, tăng 8,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 10.559 tỷ đồng, đạt 65,9% dự toán và tăng 8,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 722,1 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 5 tháng ước thực hiện 20.889 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, bảo đảm theo tiến độ yêu cầu của Trung ương; đã hoàn thành quy trình thủ tục lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND các cấp thông qua, hiện Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Hoàn thành việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013,...

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế có chương trình, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sau 5 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, các cơ chế, chính sách mang tính xuyên suốt, toàn diện cơ bản đã được tỉnh Nghệ An ban hành, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, được xây dựng theo hướng rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa bằng kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Song song với việc xây dựng các văn bản mới, tỉnh tiếp tục rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Nghiên cứu, triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp doanh nghiệp dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo công nghệ…

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung phát biểu

Cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đánh giá 5 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực, quý I có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây; tuy nhiên kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra còn nhiều thách thức. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành thực hiện nhiều giải pháp, đề ra mục tiêu thực hiện cụ thể cho từng quý, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm.

Ghi nhận các kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị để đạt được kịch bản đề ra, nhất là trong thời điểm từ ngày 1/7 khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động sẽ đặt ra nhiều thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ, vì vậy các ngành cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn thấp so với yêu cầu, trong đó có Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên để phù hợp thực tế.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tiếp tục quan tâm môi trường đầu tư, xác định rõ hành vi gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân hướng tới xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hạn chế tối đa gây cản trở, khó khăn cho doanh nghiệp; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành nắm bắt tình hình, có chỉ đạo kịp thời, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền. Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; tiếp tục triển khai quyết liệt chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW; bổ sung thêm nội dung thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”. Hàng tháng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm này.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo báo cáo tại phiên họp, thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, trong thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện việc phát triển hạ tầng số và đạt được một số kết quả; trong đó, lắp đặt thiết bị bảo mật kênh truyền tại Trung tâm dữ liệu và tiếp nhận 130 thiết bị bảo mật kênh truyền từ Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền để chuẩn bị lắp đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan bảo đảm hạ tầng kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước với tốc độ cao, kết nối các cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở; kết nối với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tất cả cơ quan đảng thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản đến; chuyển, gửi văn bản đi, tài liệu họp; ký số và phát hành văn bản điện tử không chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice. Đã tạo 8.448 tài khoản sử dụng phần mềm Theo dõi tiến trình kết quả đại hội đảng các cấp, kịp thời cập nhật các báo cáo kết quả đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027 của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên phần mềm…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề nghị cần quan tâm chỉ đạo việc xử lý văn bản trên môi trường mạng đảm bảo kịp thời, thông suốt giữa các đơn vị, các cấp; quan tâm đến nhân lực phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Nam Đình bày tỏ băn khoăn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì việc quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đến các xã trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó đã ban hành Kế hoạch số 331 ngày 28/4/2025 triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh để cụ thể hoá Quyết định số 204-QĐ/TW; các cơ quan có sự quan tâm, chủ động thực hiện các nội dung.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cần có thêm báo cáo thông tin kết quả các nội dung triển khai thực hiện tại các tổ chức cơ sở. Đến ngày 1/7 khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các phần mềm trong chỉ đạo, điều hành cần được đảm bảo hoạt động thông suốt. Cần cập nhật tài liệu trên hệ thống đảm bảo đúng quy chế, quy định; quan tâm chỉ đạo việc số hoá, hình thành cơ sở dữ liệu, xây dựng quy trình xử lý văn bản, thực hiện chữ ký số, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.

Cũng trong phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến dự thảo lần hai Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị cập nhật các số liệu, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận mới ban hành trong thời gian vừa qua đảm bảo kịp thời, thống nhất

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đánh giá cơ quan soạn thảo đã cố gắng bám sát các quy định của Trung ương; dự thảo thể hiện rõ kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại, đồng thời đưa ra được các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cần phân tích rõ các nội dung liên quan đến hạn chế, khuyết điểm, thể hiện tinh thần cầu thị, thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chỉ rõ thêm một số kết quả đã đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cần được nhìn nhận khách quan, nhận diện đúng vấn đề tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Phiên họp thống nhất nội dung điều chỉnh dự án nhà máy sản xuất ván sợi MDF tại Khu công nghiệp Tri Lễ, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn; thống nhất thành lập cụm công nghiệp Đô Lăng II tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc; thống nhất chủ trương giải thể Tổng đội thanh niên xung phong 2. Thống nhất báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phiên họp cũng đã cho ý kiến và thống nhất phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024. Thống nhất cho chủ trương bổ sung kinh phí cho các huyện, thành, thị xã để hỗ trợ kinh phí cho những phần việc đã thực hiện đối với công tác đại hội Đảng các cấp năm 2025.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn