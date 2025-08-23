Chủ động ứng phó bão số 5 sắp hình thành có cường độ mạnh, đổ bộ trực tiếp vào đất liền

Tối muộn 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào biển Đông và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 5. Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào biển Đông và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 5; sau khi vào biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, ngày 24 tháng 8 khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm; ngày 25/8, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Bão số 5 sắp hình thành sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ, có nơi mưa trên 600mm.

Do ảnh hưởng của bão, trên khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày 23/8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh cấp 9-10, sóng cao từ 4-6m, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Từ đêm ngày 24-27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 600mm, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9, diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP nêu trên tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng ứng phó nguy cơ xảy ra chia cắt kéo dài, không để thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định

Trong những ngày tới, tăng cường quan trắc, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão; các trung tâm du lịch; các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 tháng 9.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; có biện pháp chủ động ứng phó sự cố tại các vùng dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất; bảo vệ sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5 và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở chủ động bố trí lực lượng, phương tiện đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tác giả: CL

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân