Trung Quốc: Sập cầu bắc qua sông Hoàng Hà khiến 12 người chết, 4 người mất tích

Cây cầu bị sập trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đoạn video do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy phần giữa của vòm cầu bất ngờ đổ sụp vào ngày 22-8 và rơi xuống Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, nguyên nhân là do sự cố đứt cáp thép.

Nhân Dân nhật báo cho biết có 15 công nhân và một người quản lý dự án có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Có 12 người được xác nhận thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích, theo CCTV.

Cây cầu nói trên thuộc tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải, là cầu vòm thép hai đường ray có nhịp lớn nhất thế giới, theo Nhân Dân nhật báo.

Đây cũng là cây cầu vòm thép đường sắt đầu tiên của Trung Quốc bắc qua sông Hoàng Hà.

Những hình ảnh được truyền thông nước này đăng tải cho thấy cây cầu mới xây dựng một phần, phần giữa bị mất và hai tháp giàn giáo khổng lồ cùng một số cần cẩu nằm dọc theo cây cầu.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Theo Hãng tin AFP, các vụ tai nạn công nghiệp xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc do "quy định mơ hồ và tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo".

Tháng 12 năm ngoái, 13 người mất tích sau một vụ sập tại công trường xây dựng tuyến đường sắt lớn ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn