Ứng phó bão số 5: Xả tràn 7 hồ chứa lớn

Sáng 23-8, tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết đơn vị này sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, nhằm chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão (cơn bão số 5) gây ra từ ngày 24 tới hết ngày 27-8 với lượng mưa dự báo từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Để ứng phó trước diễn biến mưa lớn, 7 hồ chứ tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đồng loạt xả tràn

Việc xả tràn sẽ được bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Được biết, tính tới cuối ngày 22-8, mực nước hồ Bộc Nguyên ở cao trình 17,39 m, dung tích 14,94 triệu m3; hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 28,18 m, dung tích 12,64 triệu m3; hồ Đá Hàn ở cao trình 34,57 m3, dung tích 12,47 triệu m3; hồ Khe Xai ở cao trình 22 m, dung tích 7,1 triệu m3; hồ Sông Rác ở cao trình 19,88 m, dung tích 71,13 triệu m3; hồ Kim Sơn ở cao trình 94,85 m, dung tích 13,31 triệu m3; hồ Tàu Voi ở cao trình 14,13 m, dung tích 5,43 triệu m3.

Việc chủ động xả tràn các hồ chứa nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Cùng với việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước một số hồ chứa có dung tích nhỏ như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do hiện nay đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn. Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động