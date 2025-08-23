Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Mường Xén

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Vũ Cường, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng tỉnh; Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu dự Đại hội

Xã Mường Xén được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Xén và các xã: Tà Cạ, Tây Sơn của huyện Kỳ Sơn cũ. Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 03 xã, thị trấn cũ (nay hợp nhất thành xã Mường Xén) đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Mường Xén đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc kịp thời, thông suốt, không để bị gián đoạn. Đặc biệt, đã huy động cả hệ thống chính trị xã vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại của cơn bão số 3; tổ chức hỗ trợ, huy động cộng đồng giúp các hộ dân nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các xã, thị trấn (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp) được sắp xếp lại xã Mường Xén đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Xén phát biểu tại Đại hội

Đại diện Công an xã tham luận về chủ đề đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Nhiệm kỳ 2025-2030, trước yêu cầu mới, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo xã phải đặc biệt lưu ý, quan tâm củng cố đoàn kết trong Đảng bộ, lấy đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân tăng cường đoàn kết trong hệ thống chính trị và toàn dân. Tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, xác định, nhận diện rõ những điểm khác biệt, lợi thế cạnh tranh của địa phương để xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp, bền vững… Đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối chặt chẽ với các địa phương phụ cận để có chương trình hợp tác trên một số lĩnh vực, phát huy lợi thế từng địa phương. Đặc biệt, phải chú trọng việc gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế với công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt, bảo đảm tính bền vững và thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội



Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Xén nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhưng không được “quan liêu”, “hành chính” mà phải chủ động, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, tiểu thương và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và biến đối khí hậu. Đặc biệt chú trọng hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững. Gắn với đó là các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào…

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng địa phương

Cùng với đó, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó với các tình huống sự cố bất ngờ về thiên tai, cháy, nổ; phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ khu vực biên giới, phòng ngừa hoạt động di dịch cư trái phép, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy… Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững 03 yên “yên dân, yên địa bàn, yên biên giới”… Thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với địa phương giáp đường biên giới nước bạn Lào; phát huy tốt phong trào kết nghĩa giữa các bản biên giới.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Công an xã Mường Xén

“Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được và rõ cả trong kiểm tra, giám sát…”, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Tác giả: Phạm Thủy – Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn