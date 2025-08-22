Thái Lan sa thải HLV sau 2 trận thua Việt Nam

Tối 22-8, truyền thông khu vực thông tin FAT đã kết thúc hợp đồng trước thời hạn với HLV Futoshi Ikeda, sau khi đội tuyển nữ quốc gia Thái Lan chỉ xếp hạng tư AFF Cup 2025 vừa kết thúc tại Hải Phòng hôm 19-8.

Ở giải đấu này, Thái Lan thua Việt Nam ở cả hai trận đấu (0-1 tại vòng bảng, 1-3 tại trận tranh hạng ba) và thua Myanmar 1-2 tại bán kết.

Thái Lan (áo xanh) thua Việt Nam cả hai trận tại AFF Cup nữ 2025

Cùng học trò trở về Thái Lan hôm 20-8 sau thất bại, HLV Futoshi Ikeda chia sẻ giải là bài học quý cho các cầu thủ trẻ và tiết lộ kế hoạch tập luyện, giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Song, kế hoạch này giờ đã không còn ý nghĩa.

Việc Thái Lan để thua hai đối thủ Đông Nam Á là Việt Nam, Myanmar cùng hạng tư chung cuộc được xem là thất bại, gây thất vọng cho người hâm mộ, khiến FAT chịu nhiều chỉ trích lẫn áp lực, tác động tiêu cực đến chiến dịch SEA Games 33 trên sân chủ nhà.

Quyết định sớm chia tay ông Futoshi Ikeda cũng khẳng định FAT muốn tìm người thay thế ngay lập tức, để đủ thời gian chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games vào tháng 12 mà tuyển nữ Thái Lan được giao chỉ tiêu vô địch sau hơn 10 năm chờ đợi.

FAT sa thải HLV Futoshi Ikeda chỉ sau khoảng 7 tháng hợp tác

Ông Futoshi Ikeda, 54 tuổi, người Nhật, HLV trưởng đội tuyển nữ Nhật Bản (2021-2024), được FAT bổ nhiệm dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan từ tháng 1-2025 với hai nhiệm vụ chính là giành vé dự World Cup nữ 2027.

Tuy nhiên mục tiêu này đã sớm phá sản khi thầy trò Futoshi Ikeda thất bại ngay từ vòng sơ loại World Cup khu vực châu Á - nơi hai láng giềng là Việt Nam và Philippines có vé đi tiếp.

