Hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30 ngàn tỉ

Phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan - Ảnh: H.B.

Ngày 22-8, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát kinh tế đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng cấu kết với đối tượng chính trong đường dây rửa tiền để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó công an phát hiện hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp "ma", tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí nghi phạm còn dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng vẫn có thể mở tài khoản…

Ban giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng cảnh sát kinh tế tập trung điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các ngân hàng liên quan.

Qua đó cho thấy hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú Đà Nẵng - nghi phạm chính trong đường dây rửa tiền) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho người này thực hiện hành vi phạm tội.

Đến nay Phòng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 4 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng M., trước đây là ngân hàng O.), Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên ngân hàng L.), Nguyễn Thị Yến (nhân viên ngân hàng V.); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng V.).

Đồng thời khám xét trụ sở chi nhánh các ngân hàng tại Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Liên quan đường dây nói trên, Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố 20 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.

Trong giai đoạn 1 của chuyên án, công an đã khởi tố 13 bị can về các tội rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Giai đoạn 2 của chuyên án, Phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra; trong đó tập trung làm rõ hành vi của các nghi phạm và vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm. Công an đã khởi tố thêm 20 người, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng.

Phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn