Lời khai của đối tượng 'thông chốt' đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động

Tối 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Khi lưu thông với tốc độ cao đến trước số 336A Nghi Tàm, xe máy của Nam đâm trúng Đại úy Lê Đình Công khiến chiến sĩ này bị thương nặng. Nguyễn Văn Quân cũng bị thương.

Theo thông tin từ Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân thừa nhận biết việc thông chốt bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân.

Ban đầu, hai đối tượng di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ, tuy nhiên, do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ, hai đối tượng này tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội) làm đồng chí Công bị thương nặng.

Đến ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường Vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố) và gia đình.

Đại úy Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối ngày 21/8.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Đại uý Lê Đình Công yên tâm điều trị, sớm hồi phục để tiếp tục trở lại đơn vị công tác; đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị quan tâm, tạo mọi điều kiện chăm lo tốt nhất cho đồng chí.

Đồng chí Giám đốc ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của đồng chí Lê Đình Công, quyết tâm giữ vững ANTT trong thời gian diễn ra sự kiện A80, hành động của đồng chí là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

