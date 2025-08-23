Nghệ An bừng sáng cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bà Nguyễn Thị Oanh, người dân sống ở đường Phùng Chí Kiên, cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng treo cờ, lá cờ là niềm tự hào, là lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã xả thân vì đất nước. Ngõ nhà tôi, ai cũng hưởng ứng treo cờ, vừa đẹp vừa ý nghĩa vô cùng”.