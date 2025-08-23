Nghệ An bừng sáng cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Những ngày này, khắp các tuyến đường lớn như: Quang Trung, Lê Lợi, Hồ Tùng Mậu... xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, hàng cờ đỏ sao vàng được treo thẳng tắp, đan xen cùng biểu ngữ chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Không chỉ trên các tuyến phố lớn, sắc cờ đỏ còn ngập tràn trên các ngõ nhỏ. Hình ảnh ấy khơi gợi niềm tự hào sâu sắc trong mỗi người dân xứ Nghệ.
Từng lá cờ đỏ thắm, từng góc phố được trang hoàng là cách người dân thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào sâu sắc về một ngày lễ thiêng liêng.
Bà Nguyễn Thị Oanh, người dân sống ở đường Phùng Chí Kiên, cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng treo cờ, lá cờ là niềm tự hào, là lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã xả thân vì đất nước. Ngõ nhà tôi, ai cũng hưởng ứng treo cờ, vừa đẹp vừa ý nghĩa vô cùng”.
Các quán cà phê, trà sữa, cửa hàng thời trang, ngân hàng,... cũng trang hoàng cờ đỏ, tạo nên không gian độc đáo để khách hàng vừa mua sắm, thư giãn vừa cảm nhận không khí lễ hội.
Khác với những dịp lễ thông thường, Quốc khánh năm nay được giới trẻ Nghệ An hưởng ứng một cách sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Trên mạng xã hội, hàng loạt bức ảnh “check-in” tại các quán cà phê hay đường phố rợp bóng cờ thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Những bức ảnh này không chỉ đẹp mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước.
Các em nhỏ cũng thích thú khi được bố mẹ đưa đi dạo, ngắm cờ và lắng nghe những câu chuyện kể về ngày Quốc khánh. Không gian ấy không chỉ là nơi để lưu giữ kỷ niệm mà còn là nơi trao truyền tình yêu Tổ quốc đến với trẻ thơ.
Tác giả: Ngọc Ánh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn