Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông sau bão lũ tại Nghệ An

Theo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, con số thống kê về hư hỏng hệ thống đường giao thông của tỉnh này sau các đợt bão, lũ vừa qua lên đến gần 1 nghìn 5 trăm tỷ đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vtv.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: gần 1 nghìn 5 trăm tỷ đồng ,hệ thống đường giao thông ,sau bão lũ ,Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ,Nghệ An ,hư hỏng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP