Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Sau khi có thông tin Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng ăn Tết Độc lập, nhất là được hướng dẫn cách thức nhận qua khai báo qua VNeID, tình trạng lừa đảo qua hình thức này cũng xuất hiện.

Theo phản ánh, việc đăng nhập vào ứng dụng VNeID khó khăn, thường báo lỗi. Các đối tượng cũng lợi dụng việc này hướng dẫn người dân đăng nhập hình thức khác với link lạ mới cài mã độc.

Truy cập vào ứng dụng VNeID thường xuyên báo lỗi trong 2 ngày qua.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), kiêm Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS) cho biết: Nhiều người dân khi được hướng dẫn thiết lập Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để được nhận quà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhưng do không sử dụng VNeID thường xuyên có thể quên mật khẩu hoặc không biết thao tác. Các đối tượng xấu lợi dụng điều này để: Giả mạo cơ quan, tổ chức gọi điện “hỗ trợ kích hoạt lại VNeID”; hướng dẫn “nhận nhận quà” qua đường link giả mạo; lừa người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân; cài VNeID giả mạo, thực chất là mã độc lên điện thoại, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Do đó, ông Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, người dân cần lưu ý: Các cơ quan Nhà nước, Chính phủ không gọi điện hướng dẫn trực tiếp; cần xác minh lại thông tin ngay khi nhận được; chỉ làm theo hướng dẫn từ các trang web chính thức hoặc cơ quan truyền thông uy tín; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không bấm vào link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài chợ ứng dụng chính thức.

“Chỉ truy cập và thao tác trên ứng dụng VNeID chính thức. Khi quên mật khẩu hoặc gặp khó khăn thao tác, hãy làm theo hướng dẫn trên VnEID để được hỗ trợ”, ông Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo.

Trong khi đó, công an một số xã phường đã gửi thông tin cảnh báo sau tới người dân các tổ dân phố về tình trạng lừa đảo này. Theo đó, thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung “nhận quà tặng 100.000 đồng”, “điền thông tin để nhận tiền”, “cài đặt VNeID để nhận quà”; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để “xác thực”; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, người dân hãy bình tĩnh không không bấm vào link lạ; kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan Công an.

Theo hướng dẫn từ phía Bộ Công an, Để thực hiện chi trả tiền quà tặng dịp 2/9 theo chỉ đạo của Chính phủ, chủ hộ gia đình cần thực hiện theo các bước để nhận tiền cho thành viên trong hộ gia đình thuận tiện hơn.

Trình tự kê khai như sau:

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2. Chọn An sinh xã hội Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3. Chọn ngân hàng liên kết.

Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5. Xác nhận Gửi yêu cầu thành công.

