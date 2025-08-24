Dự báo mưa lớn ở nhiều khu vực, cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế

Ảnh minh họa: Quang Duy/TTXVN

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày 24/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Đêm 24/8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều và đêm 24/8, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 23/8 và sáng 24/8, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/8 đến 8 giờ ngày 24/8 có nơi trên 100 mm như: trạm Ngọk Tụ 1 (Quảng Ngãi) 142,4 mm, trạm thủy điện Ia Grai 1 (Gia Lai) 108,2 mm,…

Cùng với đó, từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Mã lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Nguy cơ xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động 1.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: Báo Tin tức