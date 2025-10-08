Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng Khu C chung cư Quang Trung trên địa bàn phường Thành Vinh

Trước khi bước vào buổi làm việc chính thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường

Chủ đầu tư báo cáo với Đoàn công tác về tiến độ thực hiện dự án

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nhà ở cao tầng thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 22 nhà chung cư cũ được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1976 đến năm 1982 nằm trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Thành Vinh. 22 nhà chung cư này được chia thành 04 khu, gồm 21 nhà tại Khu chung cư phía Đông đường Quang Trung (Khu A, Khu B và Khu C khu chung cư Quang Trung); 01 nhà Chung cư D2 (Khu D) tại phía Tây đường Quang Trung.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải báo cáo

Chủ tịch UBND phường Thành Vinh Nguyễn Sỹ Diệu báo cáo

Các nhà chung cư ở Khu A, Khu B, Khu C (gồm 21 nhà) đã thực hiện việc bán nhà ở theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ với tổng số căn nhà đã bán là 1.262 căn. Sau khi bán nhà ở, các khu chung cư này đã thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Trong đó, Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu A do Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư, Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu B do Tập đoàn VinGroup - Công ty CP làm chủ đầu tư, Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu C do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Riêng đối với Khu D (chỉ có 01 Nhà chung cư D2) trước đây thuộc quản lý của Tổng cục đường sắt (nay là Tổng Công ty đường sắt Việt Nam).

Nhà chung cư D2 có 60 căn hộ, được ngành đường sắt bố trí cho các cán bộ công nhân viên sử dụng từ những năm 1984. Sau khi thực hiện thủ tục sắp xếp, xử lý tài sản công, đến ngày 28/7/2021, Bộ Tài chính quyết định chuyển giao nguyên trạng Nhà chung cư D2 về UBND tỉnh Nghệ An quản lý. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Vinh quản lý. UBND thành phố Vinh (cũ) đã thực hiện các thủ tục để cho thuê đối với các căn hộ nhà chung cư D2, từ tháng 4/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (được UBND thành phố Vinh ủy quyền) đã thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê nhà ở với tất cả các hộ dân. Hiện nay, các hộ dân đang thuê nhà có đơn kèm theo hồ sơ đề nghị được mua nhà ở. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng do chưa hoàn thành việc bán nhà ở thuộc tài sản công các căn hộ nhà chung cư D2 nên chưa có cơ sở để triển khai lập và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư D2.

Đối với Dự án cải tạo, xây dựng lại Khu C, đến nay đã phá dỡ 03 nhà chung cư cũ C7, C8, C9, bố trí tái định cư cho 149 hộ tại nhà chung cư CT1B. Còn lại 05 nhà chung cư cũ với 380 hộ dân chưa được phá dỡ để tái định cư (gồm: C2, C3, C4, C5, C6). Chủ dầu tư cũng đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng tòa nhà chung cư CT1A, 12/64 căn nhà liền kề; đang thi công 02 nhà chung cư CT3A (thi công đến tầng 17) và CT3B (đang thi công hầm); cơ bản hoàn thành hệ thống kỹ thuật thuộc dự án đối với phần đã giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tình trạng xuống cấp, nhếch nhác tại chung cư Quang Trung cũ

Tòa nhà CT3A đang được Chủ đầu tư tập trung xây dựng

Vướng mắc tại Khu C hiện nay liên quan đến công tác GPMB do một số hộ dân không đồng thuận phương án bố trí, sắp xếp tái định cư. Một số hộ dân sau khi đã được xem xét, giải quyết đúng nguyện vọng lại có các yêu cầu, kiến nghị mới. Mặt khác, quá trình triển khai dự án Chủ đầu tư chưa thực sự phối kết hợp tốt với chính quyền địa phương trong kết nối, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; một số hoạt động có mặt còn chủ quan gây bức xúc trong quá trình GPMB và quá trình sắp xếp, bố trí căn hộ tái định cư.

Hạng mục nhà CT3B đang rất chậm so với yêu cầu tiến độ

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 báo cáo

Theo Chủ đầu tư, quá trình triển khai chậm do gặp nhiều khó khăn vướng mắc, do các hộ dân không chịu di dời, việc giao quyền sử dụng đất cho đơn vị đầu tư chậm do nhiều nghị định, thông tư thay đổi liên tục. Chủ đầu tư đề xuất địa phương lập phương án GPMB từ nhà C2 đến C6, chỉ đạo công tác bốc thăm cho các hộ dân. Đồng thời mong muốn UBND tỉnh xác nhận nghĩa vụ tài chính, cơ chế chính sách cho đơn vị và gia hạn các hạng mục công trình theo quy định của UBND tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá mặc dù các cấp, ngành đã chỉ đạo việc triển khai dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ khá tích cực, nhưng tiến độ xây dựng nhà ở khu C vẫn quá chậm, trong khi cuộc sống của người dân định cư ở đây mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Để phục vụ tái định cư các hộ dân nhà C2, C3, C4, C5, C6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Nhà đầu tư – Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 để lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công từng tuần, từng tháng; trong đó yêu cầu hạng mục nhà CT3A chậm nhất vào quý I/2026 phải hoàn thành; đối với nhà CT3B chậm nhất vào quý IV/2026 phải hoàn thành.

Liên quan đến công tác đất đai và nghĩa vụ tài chính, đề nghị các Sở, ngành liên quan xử lý vướng mắc cho Nhà đầu tư trong tháng 11/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết và phải thống nhất với Sở Xây dựng về tiến độ thực hiện hai tòa nhà CT3A và CT3B. Quá trình triển khai thực hiện đề nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công đúng cam kết, đảm bảo an toàn lao động, an toàn công trình nhất là về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn về mùa mưa bão. Liên quan đến vướng mắc về GPMB, Nhà đầu tư cần phối hợp với phường Thành Vinh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để hoàn thành phương án bồi thường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý và đề nghị Công ty quan tâm đến việc kết nối hạ tầng, tạo tính thẩm mỹ, hiện đại của bộ mặt chung cư đô thị tỉnh nhà.

Đối với nhà chung cư D2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND phường Thành Vinh hoàn thành việc tham mưu bán nhà ở thuộc tài sản công các căn hộ chung cư D2 cho người hiện đang thuê nhà ở; triển khai lập và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư D2 làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư D2.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn