Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II

Buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện các nội dung triển khai dự án 02 khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra hiện trường dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Lãnh đạo phường Hoàng Mai báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Theo đó, đến thời điểm này, dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 247,42ha/264,77 ha (đạt 93,44%). Hiện còn 14,38ha chưa hoàn thành việc GPMB.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo tại hiện trường dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Hiện 231,58ha/247,42ha đã được giao đất, cho thuê đất; 14,7ha được giao để duy tu bảo dưỡng; còn 15,76 ha chưa cho thuê.

Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Diện tích đất còn lại chưa được GPMB liên quan đến việc bàn giao toàn bộ khu đất của Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện (khoảng 5,13ha); khu đất của Nhà máy nước đá tinh khiết Thiên Hoa (khoảng 0,57 ha); khu đất của Xí nghiệp gạch Trung Đô – Hoàng Mai (khoảng 6,04 ha). Bên cạnh đó, tại dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I còn có khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động xả thải của Công ty cổ phần Container Nghệ An và việc triển khai Dự án Đường N3 nối Quốc lộ 1A và Khu công nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II có tổng diện tích 334,79ha. Đến nay đã thu hồi được hơn 91 ha; đã phê duyệt trích đo được 312,4ha/334,79ha, còn lại khoảng 22,39ha chưa phê duyệt; đã kiểm kê tài sản, hoa màu trên đất được 290,76/334,79ha (còn lại 44,03ha); đã thu hút được 01 dự án.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Hữu An cho biết cấp ủy, chính quyền phường xác định công tác GPMB thực hiện các dự án là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về những bất cập trong việc thực hiện mật độ cây trồng theo quy định; việc gia hạn quyền sử dụng đất và bồi thường tài sản của Xí nghiệp gạch Trung Đô – Hoàng Mai

Khó khăn, vướng mắc hiện nay liên quan đến việc áp dụng mật độ cây trồng. Bên cạnh đó, các hộ giãn dân chưa thống nhất phương án bồi thường vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp. Quá trình lập phương án bồi thường, có nhiều trường hợp đã chuyển nhượng, tặng cho con cái đất sau ngày 01/7/2014 và đang sử dụng ổn định, nhưng lại không đủ điều kiện chuyển nhượng.

Ngoài ra, tại buổi làm việc cùng với việc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Hoàng Mai II, các đại biểu cũng đã thảo luận tìm giải pháp để gỡ vướng tại các dự án: Dự án Hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II; dự án Hệ thống thoát nước từ hạ lưu hồ Đồi Tương về sông Hoàng Mai; dự án xây dựng, mở rộng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 48D vào Khu công nghiệp Hoàng Mai II; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 48 đoạn nút giao Quốc lộ 1A đến đường tỉnh 538, điện chiếu sáng đường tỉnh 538 đoạn nút giao Quốc lộ 48D đến hết ranh giới Khu công nghiệp Hoàng Mai II...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, thời gian qua cùng với việc đi vào vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, cấp ủy chính quyền địa phương phải thực hiện khối lượng công việc lớn khác như tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai công tác ứng phó với thiên tai bão lũ... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thị xã Hoàng Mai cũ, phường Hoàng Mai mới; các Sở, ngành và Nhà đầu tư hạ tầng – Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Đối với dự án Khu công nghiệp hoàng Mai I, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai, các cơ quan liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành công tác GPMB Dự án, cũng như các nội dung khác tại Thông báo số 1031/TB-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh. Kiên quyết, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh khi không đảm bảo về bảo vệ môi trường và các điều kiện khác theo quy định.

Đối với dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàng Mai phối hợp với các Sở, ngành để tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến hoạt động nhà máy trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường GPMB, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định. Rà soát, làm rõ, đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp người dân chưa thống nhất phương án bồi thường GPMB, đã chuyển nhượng hoặc cho tặng đất sau ngày 01/7/2014, sử dụng đất vượt hạn mức được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND phường Hoàng Mai việc áp dụng mật độ cây trồng chưa có trong Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ NN&PTNT; hoàn thành trước ngày 30/9/2025. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp trên; hoàn thành trước ngày 20/10/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các Sở, ngành cần duy trì Tổ công tác phối hợp với UBND phường Hoàng Mai để hướng dẫn, phối hợp giúp địa phương tháo gỡ khó khăn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND phường Hoàng Mai cũng như các Sở, ngành liên quan trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng dự án cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phải khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng về điện, hệ thống xử lý nước thải... trong Khu công nghiệp; đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là việc tuyển dụng lao động...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn