Bảo đảm tuyệt đối khách quan trong tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An

Tại phiên họp chuyên đề tháng 12/2025 của UBND tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 9/12, các đại biểu đã tập trung góp ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mục tiêu đến năm 2030 Nghệ An hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở. Tập trung nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực ngoại ngữ và phấn đấu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Đồng thời, Nghệ An cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2035 có hệ thống cơ sở giáo dục đạt chuẩn, đồng bộ và hiện đại, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng; hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương. Phấn đấu duy trì tốp đầu về chất lượng giáo dục; hiện đại hoá giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao; nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu

Tầm nhìn đến năm 2045, kết nối, khám phá, khai phóng - phát triển toàn diện con người Nghệ An; hiện đại hoá giáo dục Nghệ An vươn tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, văn minh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc. Phấn đấu đến năm 2045, Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo của cả nước, khu vực và quốc tế.

Thống nhất với các nội dung dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, để hoàn thành những mục tiêu đặt ra, yếu tố then chốt chính là chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Theo kế hoạch, ngành giáo dục sẽ tuyển dụng 829 biên chế cho các bậc mầm non, tiểu học, THCS và đội ngũ nhân viên trường học năm học 2025 - 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu quá trình tuyển dụng phải bảo đảm tuyệt đối khách quan, không để cho bất kỳ sự can thiệp nào. Nếu phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu kiện, tỉnh sẽ lập đoàn thanh tra và cơ quan điều tra vào cuộc.

Cũng tại phiên họp chuyên đề, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng lưu ý một số nội dung khác, đặc biệt là xử lý trụ sở dôi dư gắn với bố trí đầu tư, nâng cấp trụ sở đáp ứng yêu cầu làm việc của cơ sở.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV