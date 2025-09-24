Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác ứng phó, phòng, chống cơn bão Ragasa và làm việc tại Cảng Quốc tế Vissai

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Quản lý KKT Đông Nam, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Sông Lam báo cáo tình hình hoạt động cảng biển Vissai

Dự án cảng biển Vissai có diện tích 407,15 ha (mặt nước hiện trạng là 397,06 ha; đất tự nhiên ven biển là 10,09 ha). Tổng vốn đầu tư khoảng 2.198 tỷ đồng với thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến nay, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các thủ tục pháp lý có đủ cơ sở pháp lý để triển khai đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự án cảng biển Vissai có diện tích 407,15 ha (mặt nước hiện trạng là 397,06 ha; đất tự nhiên ven biển là 10,09 ha)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó, phòng, chống cơn bão số 9 (Bão Ragasa) tại Cảng Quốc tế Vissai

Tính đến tháng 8/2025, có 627 lượt tàu ra vào cập bến, sản lượng 5.951.308,39 tấn. Trong đó, bến tổng hợp đạt 1.547.228,36 tấn với 88 lượt tàu ra vào tại bến cảng tổng hợp. Giá trị sản xuất công nghiệp của Cảng Vissai đạt 3.595 tỷ đồng, ước tính cả năm đạt khoảng 5.500 tỷ đồng. Tổng doanh thu tính đến ngày 31/8/2025 là 3.920 tỷ đồng, ước tính cả năm đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Về hoạt động xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu đạt 2.200 tỷ đồng, ước tính cả năm đạt khoảng 3.900 tỷ đồng. Tính đến nay Cảng vissai có 1.630 công nhân, người lao động đang làm việc với mức thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam báo cáo tổng quan về dự án và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trạm nghiền xi măng Sông Lam thuộc Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam có tổng vốn đầu tư của dự án là 12.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp thực hiện dự án là 30% với thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 01/11/2014.

Cảng biển Visai – khu bến tàu 100.000 DWT. Hiện Công ty đang đề xuất Cảng vụ xem xét về việc xây dựng khu neo đậu cho tàu có trọng tải lớn hơn 100.000DWT; đồng thời đề nghị Cảng vụ, Biên phòng tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người dân nắm bắt phạm vi luồng, vùng quay trở và khu vực trước bến để an toàn cho tàu ra, vào cảng biển Vissai

Khu đất xây dựng Trạm nghiền xi măng tại xã Nghi Thiết cũ được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam thuê đất đợt 1 với diện tích 657.151,0 m2 và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với diện tích 657.151,0 m2. Phần diện tích còn lại 13.191,1m2 chưa được Nhà nước cho thuê đất.

Dự án trạm nghiền xi măng đã được đầu tư hệ thống máy nghiền được sản xuất tại Đức, công suất đạt 4,5 triệu tấn xi măng/năm. Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam đã triển khai xây dựng những hạng mục công trình và đang được khai thác, vận hành phục vụ cho hoạt động sản xuất của Trạm nghiền xi măng

Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam Lê Tiến Trị nêu các ý kiến kiến nghị để xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam

Để xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn theo đề nghị của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam, Ban Quản lý KKT Đông Nam đề nghị UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam tại Văn bản số 75/VIS.SL ngày 11/02/2025 về việc đề nghị chấp thuận vị trí nhận chìm vật chất nạo vét để duy tu luồng, vũng quay và khu nước trước bến tại cảng 2, đồng thời nạo vét luồng cảng 1 để đảm bảo độ sâu luồng, vũng quay và khu nước trước bến. Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam được tiến hành lập Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trạm nghiền xi măng Sông Lam để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Dự án (Giao Ban Quản lý KKT Đông Nam chủ trì thực hiện).

Chỉ đạo UBND xã Hải Lộc khẩn trương tiếp nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và Tái định cư cho 11 hộ bị ảnh hưởng tại vùng đất xen kẹp để làm cơ sở tái định cư cho người dân. Triển khai thực hiện thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại 37.884,5m2 (Cảng biển Visai) và 13.191,1m2 (Trạm nghiền xi măng Sông Lam) để bàn giao đất cho Nhà đầu tư hoàn thành dự án đưa vào khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đã tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An quan tâm đến vấn đề môi trường vì hiện đây là cảng tổng hợp, bốc xếp nhiều loại mặt hàng. Cần tính toán, đánh giá về lâu dài việc quy hoạch tổng thể của cảng, điều chỉnh, sắp xếp hợp lý để đón tàu lớn, tàu quốc tế cập cảng. Quan tâm đến công tác hậu cần sau bến, khu cảng, phải tính toán có phần diện tích bốc dỡ hàng hóa. Quan tâm đảm bảo công tác an toàn giao thông, vận chuyển các nguyên liệu về cảng.

Liên quan đến các kiến nghị của Công ty, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành quan tâm, xử lý dứt điểm; giao Ban Quản lý KKT Đông Nam làm đầu mối, kết nối với các Sở, ngành liên quan, UBND xã Hải Lộc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Công ty. Trước tiên quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức 3 bên giữa UBND xã, Công ty và các hộ dân để nhanh chóng giải quyết việc di dời các hộ dân; đưa ra lộ trình, phương án thực hiện trong tháng 10; xử lý dứt điểm việc di dời các hộ dân trong năm 2025. Đồng thời hoàn thiện, xử lý dứt điểm vướng mắc việc điều chỉnh quy hoạch của cảng trong tháng 10…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý Công ty Cổ phần Xi măng sông Lam cũng như địa phương xã Hải Lộc, các ngành liên quan làm tốt công tác ứng phó với thiên tai bão lũ.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn