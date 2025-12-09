Lễ khai mạc SEA Games 33: 'Chúng ta là một'

Cổ động viên trên sân Rajamangala trước giờ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chương 1 của lễ khai mạc đưa khán giả quay ngược thời gian về nguồn cội SEA Games, khi Thái Lan tổ chức kỳ đầu tiên năm 1959 cũng tại Bangkok. Nước chủ nhà muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao ở các khán giả. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nước chủ nhà Thái Lan muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao ở các khán giả trong lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời trong lễ khai mạc SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN )
Với thông điệp “Chúng ta là một”, Lễ khai mạc SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ trở thành “bữa tiệc” đậm sắc màu văn hóa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN )
Tác giả: Minh Quyết
Nguồn tin: vietnamplus.vn