Lễ khai mạc SEA Games 33: 'Chúng ta là một'

Chương 1 của lễ khai mạc đưa khán giả quay ngược thời gian về nguồn cội SEA Games, khi Thái Lan tổ chức kỳ đầu tiên năm 1959 cũng tại Bangkok. Nước chủ nhà muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao ở các khán giả. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)