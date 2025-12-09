Thời gian:
Lễ khai mạc SEA Games 33: 'Chúng ta là một'

Tối 9/12, Thái Lan tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 33 với chủ đề chính 'Thống nhất toàn khu vực' hay 'Chúng ta là một' hết sức hoành tráng, kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa với công nghệ biểu diễn hiện đại.

Cổ động viên trên sân Rajamangala trước giờ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cổ động viên đến dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cổ động viên đến dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cổ động viên đến dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương 1 của lễ khai mạc đưa khán giả quay ngược thời gian về nguồn cội SEA Games, khi Thái Lan tổ chức kỳ đầu tiên năm 1959 cũng tại Bangkok. Nước chủ nhà muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao ở các khán giả. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nước chủ nhà Thái Lan muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao ở các khán giả trong lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời trong lễ khai mạc SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN )

Với thông điệp “Chúng ta là một”, Lễ khai mạc SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ trở thành “bữa tiệc” đậm sắc màu văn hóa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN )

Tác giả: Minh Quyết

Nguồn tin: vietnamplus.vn

  Từ khóa: SEA Games 33 tại Thái Lan ,Lễ khai mạc SEA Games 33 ,SEA Games 33 ,Thái Lan

