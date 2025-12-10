Diễn biến mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hồi 1 giờ ngày 10-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam Biển Đông.
Dự báo vùng áp thấp sẽ suy yếu trong những giờ tới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu và tan dần.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m và có mưa dông, gió giật mạnh. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.
Cảnh báo mưa lớn ở TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ
Về thời tiết trong đất liền, ngày 10-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn ở TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Đêm qua và sáng sớm nay 10-12, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9-12 đến 3 giờ ngày 10-12 có nơi trên 50 mm như: trạm Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 56 mm, trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 58,6 mm,...
Từ sáng 10-12 đến đêm 10-12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).
Ngoài ra, ngày và đêm 10-12, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.
Từ ngày 10-12 đến ngày 11-12, vùng mưa mở rộng xuống tới khu vực Nam Bộ với dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Tác giả: Thùy Linh
Nguồn tin: Báo Người lao động