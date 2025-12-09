Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có Công văn số 303 thông tin một số nội dung, quy định và hướng dẫn chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vụ, đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Công văn nêu rõ, căn cứ Quyết định số 57 ngày 16/5/2025 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Thông báo số 668 ngày 4/12/2025 của Văn phòng Chính phủ, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12/2025.

Để công tác chuẩn bị tổ chức được đảm bảo chu đáo theo kế hoạch, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các vụ, đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện một số nội dung.

Trong đó, về giấy mời của đại biểu, Ban Tổ chức Đại hội gửi giấy mời gồm: Giấy mời đại biểu dự Đại hội, giấy mời dự tiệc chiêu đãi và dự chương trình nghệ thuật.

Số lượng giấy mời bằng số lượng đại biểu tham gia đại hội cộng với giấy mời dự phòng (tùy thuộc vào số lượng đoàn đại biểu).

Các đơn vị chủ động viết và gửi giấy mời cho đại biểu tham dự Đại hội, yêu cầu đảm bảo trang trọng, rõ ràng, chính xác, đúng họ tên, thành phần, chức vụ, đơn vị công tác theo quyết định của Ban Tổ chức Đại hội về việc thành lập Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI...

Chủ đề của Đại hội lần thứ XI là "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2030.

Qua đó, Đại hội tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua, tạo khí thế mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá mà còn lan tỏa những giá trị cao đẹp của tinh thần thi đua yêu nước của dân tộc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực to lớn để cổ vũ đồng bào, chiến sĩ cả nước đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV