Công an thông tin vụ bé sơ sinh nghi bị "chôn sống"

Ngày 9-12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết công an xã đã có báo cáo bước đầu về vụ việc bé sơ sinh bị vùi lấp, được người dân phát hiện, cứu kịp thời.

Theo đó, khoảng 21 giờ tối 8-12, anh Rơ Lan Bik khi đang ở khu vực Đội sản xuất la Mơ (Công ty Cao su Chư Păh) thì phát hiện phía sau phòng làm việc của đội có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tìm tới nơi, anh phát hiện một bé sơ sinh đang bị vùi lấp. Sau đó, anh và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đội để tiến hành chăm sóc, trình báo công an.

Thời khắc người dân phát hiện, cứu bé sơ sinh nghi bị "chôn sống"

Công an xã la Mơ đã hướng dẫn anh Bik cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ, phối hợp với bác sĩ Trạm Y tế xã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Song song đó, liên hệ với Hội Phụ nữ xã để huy động tã sơ sinh, sữa cho bé.

Công an xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn. Khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

Công an xã Ia Mơ đã sử dụng phương tiện, cùng các bác sĩ tại Trạm Y tế xã đưa cháu bé vượt khoảng 100 km, tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhập viện, theo dõi sức khỏe lúc rạng sáng 9-12.

Công an xã Ia Mơ đang làm việc với người chứng kiến, người liên quan, xác định hiện trường, thu thập, xác minh thông tin về vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 8-12, khi đi đánh răng, anh Rơ Lan Bik nghe tiếng khóc và phát hiện bé sơ sinh bị vùi lấp trong lớp cát.

Lúc này, bé gái chỉ lộ một phần mặt, chân và khóc yếu ớt. Anh Bik đã hô hoán mọi người ở gần đó cùng dùng tay bới cát, đưa bé lên trên ủ ấm, cắt dây rốn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai đã kiểm tra và xác định bé bị suy hô hấp nhẹ, sức khỏe ổn định.

Khu vực anh Bik tìm thấy cháu bé bao quanh là cánh rừng tự nhiên và rừng cao su. Nơi đây cũng chỉ có một số công nhân cao su ở, rất vắng dân.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao động