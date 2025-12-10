Đột kích quán karaoke, phát hiện 12 người dương tính với ma túy

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều thanh thiếu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke C.T tại đường Lê Lai, Khu vực 6, phường Vĩnh Châu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h50 ngày 08/12, Công an phường Vĩnh Châu đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành đột kích, kiểm tra đột xuất hoạt động tại quán Karaoke C.T.

Nhóm đối tượng tại phòng Vip 6...

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện tại phòng Vip 6 có 13 người, trong đó có một đối tượng nữ lấy ra trên người 02 túi zip trong suốt không màu ném xuống nền gạch. Kiểm tra bên trong 02 túi zíp có chứa tinh thể rắn màu trắng và 06 viên nén (đối tượng khai là ma túy).

Qua test nhanh thành phần ma túy trong cơ thể, có 07 đối tượng dương tính với chất ma túy.

...và Vip 13 bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng Vip 13, lực lượng Công an phát hiện 05 đối tượng, có 01 đĩa sứ trên bàn có dính nhiều chất bột màu trắng, 01 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, 01 thẻ nhựa, 01 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng quấn tròn thành ống hút được cố định bởi bao đầu lọc thuốc lá. Test nhanh, cả 05 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn