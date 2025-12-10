Thái Lan quyết không ngừng bắn, Campuchia nhắc tôn trọng thỏa thuận chung

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: THE NATION

Theo báo Nation, phát biểu tại Nhà chính phủ ngày 9-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ hoàn toàn các chiến dịch quân sự nhằm "bảo vệ chủ quyền trước lực lượng Campuchia". Ông bác bỏ khả năng đối thoại ngừng bắn trong thời điểm hiện tại, cho đến khi "mối đe dọa từ Phnom Penh chấm dứt".

"Chúng tôi không có kế hoạch ngừng bắn. Xung đột với nước láng giềng vẫn đang tiếp diễn. Chính phủ phải hỗ trợ cho binh sĩ và cảnh sát, phải tiếp thêm tinh thần cho họ", ông nói, cho biết tinh thần của lực lượng phòng thủ là ưu tiên hàng đầu.

Ông cũng phủ nhận tin đồn rằng chính phủ có thể kích hoạt Điều 165 của Hiến pháp để mở tranh luận tại Quốc hội về tình hình biên giới. "Không. Ai nói vậy?", ông đáp khi được hỏi.

Khi được hỏi liệu Campuchia có đề nghị đàm phán hòa bình hay không, Thủ tướng Thái Lan trả lời: "Không có gì cả", đồng thời nhấn mạnh Thái Lan chỉ đang làm điều "cần làm và phải làm" để bảo vệ lãnh thổ.

Về cáo buộc Campuchia sử dụng máy bay không người lái cảm tử, ông cho biết quân đội Thái Lan đã triển khai biện pháp đối phó. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thái Lan đang tăng cường trao đổi với các đại sứ và diễn đàn quốc tế để đảm bảo thông tin được đưa công bằng, khách quan.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata khẳng định nước này "tuân thủ nghiêm ngặt" các thỏa thuận song phương và tiếp tục ưu tiên giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, nhưng vẫn "kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an toàn của người dân", báo Khmer Times đưa tin.

Campuchia khẳng định phản ứng quân sự của mình là "quyền tự vệ" theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, nhấn mạnh các hành động của Thái Lan là "bất hợp pháp và tàn bạo".

Bộ Quốc phòng Campuchia kêu gọi Thái Lan "tôn trọng lại thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố chung", được ký dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Vào ngày 8-12, tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia trở nên đặc biệt căng thẳng khi giao tranh bùng phát trở lại tại nhiều khu vực tranh chấp lâu nay, khiến hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 10. Các cuộc tấn công qua đêm khiến dân thường ở cả hai bên tháo chạy khỏi nhà, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Đây là đợt leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ giao tranh dữ dội hồi tháng 7 khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, theo Hãng tin Reuters.

