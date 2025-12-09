Sự cố nhầm cờ ở lễ khai mạc SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 tiếp tục gây tranh cãi.

Trong phân đoạn nhắc lại kỳ SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, quốc kỳ xuất hiện lại là của Singapore. Sự cố nhanh chóng được khán giả có mặt trên sân và cộng đồng mạng phát hiện, tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi chỉ ít phút sau khi hình ảnh được lan truyền.

Dòng chữ "1997 Indonesia" xuất hiện đúng, nhưng phần quốc kỳ minh họa lại thay bằng cờ Singapore. Sự nhầm lẫn gây ra phản ứng trái chiều, trong đó nhiều người gọi đây là sai lầm khó có thể chấp nhận trong một sự kiện tầm cỡ khu vực.

Có ý kiến cho rằng đây là lỗi kỹ thuật trong khâu thiết kế đồ họa hoặc điều phối trình chiếu, đặc biệt khi chương trình khai mạc SEA Games thường sử dụng lượng tư liệu đồ họa lớn, chuyển cảnh liên tục và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

SEA Games 33 được kỳ vọng là một trong những kỳ đại hội hiện đại nhất với hệ thống ánh sáng - âm thanh được đầu tư mạnh mẽ. Chính vì vậy, sự cố hiển thị quốc kỳ càng trở thành điểm nhấn ngoài ý muốn trong một buổi lễ vốn được dàn dựng công phu.

SEA Games 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm, song nước chủ nhà vướng vào làn sóng chỉ trích dữ dội về công tác tổ chức như sự cố hát quốc ca, ghi sai địa điểm thi đấu hay nhầm cờ quốc gia trên lịch thi đấu.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn