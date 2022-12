Phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong năm 2023

Các đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực – Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Đại tá Phan Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, hiệu quả

Năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; các mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022.

Đại tá Nguyễn Công Lực – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 74 chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch, công điện, công văn để chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo QP-AN trên địa bàn, nhất là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên như khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, công trình về tôn giáo, công trình dân sinh… tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị

Lực lượng vũ trang (LLVT), các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các địa phương, đơn vị mà nòng cốt là LLVT tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, hiệu quả. Trong đó, đã xây dựng được 54 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 1.192 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 91 tổ đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; 716 tổ an ninh trật tự thôn, bản; 15 tổ bến bãi tàu thuyền an toàn; 59 tổ/299 phương tiện tham gia bảo vệ cơ quan trên biển.

Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, chỉ đạo và xử lý nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần đảm bảo AN-QP ngay từ cơ sở; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết ổn định tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo và các địa bàn trọng điểm.

Kết hợp chặt chẽ giữa đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế

Đồng chí Phạm Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Tham mưu trưởng Phạm Duy Chiến ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết số 28 (khóa XI) của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược Quốc phòng Việt Nam".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc lực lượng vũ trang tỉnh nhà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong năm 2022 trên địa bàn Nghệ An rất bình yên, rất an toàn. Điểm qua những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua, Chủ tịch UBND ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và trân trọng cảm ơn lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã có đóng góp rất quan trọng vào thành quả chung mà tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm qua.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 19. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường không chỉ tác động rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn tác động lớn cũng như tạo áp lực cho công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là lực lượng vũ trang cần phải tập trung với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023.

Các ngành, các cấp nhất là lực lượng vũ trang của tỉnh phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong năm 2023, trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ được thế chủ động; nắm và dự báo chính xác tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp sát tình hình và triển khai thực hiện có hiệu quả; xử lý sớm những vấn đề phát sinh để xảy ra phức tạp.

Cùng với đó, tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế, nhất là đảm bảo môi trường để thu hút đầu tư; sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường... không tạo sơ hở để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, chống phá; cải cách hành chính về công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Lực lượng vũ trang tỉnh nhà cần chủ động, nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung trấn áp các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân đảm bảo vững chắc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng an ninh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác, giúp đỡ lực lượng vũ trang phía đối diện nước bạn Lào góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Lực lượng vũ trang tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh bảo đảm sát với tình hình thực tiễn; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa, diễn tập PCBL-TKCN tại huyện Nghi Lộc năm 2023 đạt hiệu quả, an toàn mọi mặt.

Quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh ngày càng tinh, gọn, mạnh đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn