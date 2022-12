Gần 1.000 nhà khoa học tham gia Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng

Ngày 10/12, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng năm 2022. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Y tế có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, các chuyên gia y tế, bác sĩ đang công tác tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng ngành Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi mở rộng năm 2022 là một diễn đàn khoa học lớn, tạo động lực để chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An phát triển. Thông qua sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành mà đội ngũ bác sĩ, nhân viên trong ngành Y tế Nghệ An được học tập kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn, phác đồ điều trị; qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói chung và chuyên ngành Sản - Nhi nói riêng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng là hội nghị khoa học về y tế thứ 5 được tổ chức trong năm 2022 ở Nghệ An. Hội nghị do Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tổ chức. Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An hiện là bệnh viện chuyên khoa hạng 1, tuyến chuyên môn cao nhất về khám, chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh. Bệnh viện được đánh giá là một trong những trung tâm khoa học chuyên ngành trong khu vực, hiện đặt mục tiêu hướng tới là đơn vị tuyến cuối về khám và điều trị Sản khoa - Nhi khoa khu vực Bắc miền Trung vào năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã đón nhận gần 1.000 đại biểu khách mời, là những chuyên gia đầu ngành Sản phụ khoa, Nhi khoa trong, ngoài nước. Trong khuôn khổ hội nghị, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ được lĩnh hội kiến thức từ 56 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 đầu ngành trong hội đồng khoa học; lắng nghe 74 bài thuyết trình nghiên cứu khoa học của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ; được quan sát 2 ca mổ thị phạm tới từ chuyên Khoa Ngoại nhi và Phụ ngoại được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An chào mừng các đại biểu, nhà khoa học về tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của ngành Y tế Nghệ An, đặc biệt là Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Nêu rõ những mặt đạt được và tồn tại trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị: Sở Y tế Nghệ An kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm kinh phí cần thiết cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các can thiệp về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em trong khuôn khổ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Gần 1.000 nhà khoa học, chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng năm 2022.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa và Nhi khoa trong và ngoài công lập cần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện chất lượng dịch vụ. Đối với Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cần tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong nước và trên thế giới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao; phấn đấu đạt danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, tiến tới thành lập được "Ngân hàng sữa mẹ" để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh và trong khu vực.

