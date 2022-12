Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh

Đoàn kết, cộng sự, thống nhất cao, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh điều hành hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh

Báo cáo kiểm điểm tại hội nghị cho biết, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp trên và Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn đoàn kết, cộng sự, thống nhất cao, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, chuyên sâu từng cá nhân; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ... để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trọng tâm đột phá “Đẩy mạnh đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa đối tượng phản động, cực đoan gắn với giữ yên vùng giáo” với nhiều biện pháp, giải pháp mang tính chủ động cao, qua đó an ninh vùng giáo ngày càng ổn định, bình yên hơn.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, đô thị; chủ động phối hợp tham mưu giải quyết ổn định nhiều vụ việc khiếu kiện trong nhân dân; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, nhất là tham mưu, triển khai bảo đảm an ninh, an toàn các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh. Lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch góp phần định hướng dư luận.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; phá nhiều chuyên án, vụ án có tiếng vang, được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng, bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo mở 05 đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt các tội phạm. Năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,7% so với năm 2021, tỷ lệ điều tra án đạt cao. Cùng với đó, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trọng tâm đột phá “Tập trung đấu tranh làm giảm, làm sạch địa bàn cấp xã có tội phạm và tệ nạn ma túy” với những cách làm bài bản, căn cơ, nhất là Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả nổi bật, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt là việc tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm điểm làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và nêu rõ nguyên nhân. Đồng thời, góp ý, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Tập thể cũng như của từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh.

Tiếp tục chủ động tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao cách tổ chức và không khí của hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh: Rất nhẹ nhàng, thẳng thắn, làm rõ được thành tích cũng như hạn chế, khuyết điểm của Tập thể cũng như cá nhân; đưa ra được phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại rất cụ thể, rõ ràng, trách nhiệm.

Với những nội dung kiểm điểm hôm nay và qua theo dõi, nắm bắt tình hình cũng như báo cáo, các ý kiến phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích Công an tỉnh đạt được trong năm 2022. Những thành tích ngành Công an đạt được đã có đóng góp hết sức quan trọng vào thành quả tỉnh nhà đạt được trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đứng đầu là đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thể hiện trách nhiệm nêu gương rõ ràng và lan tỏa về tinh thần này trong toàn ngành Công an của tỉnh.

Đi vào những vấn đề cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách về đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức thực hiện có hiệu quả...

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn; từng bước giải quyết một cách cơ bản những vấn đề phức tạp về an ninh trên địa bàn. An ninh, trật tự an toàn xã được giữ vững tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công tác tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tấn công các loại tội phạm một cách quyết liệt, hiệu quả theo hướng ngăn chặn tội phạm tạo nên bình yên cho gia đình, địa bàn và cho xã hội.

Công an tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và tiến hành nhân rộng ra toàn quốc như mô hình xã biên giới sạch ma túy, xã kiểu mẫu về an ninh... Công tác quản lý nhà nước của ngành từ công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... được thực hiện tốt. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính nhiều năm liên tục Công an tỉnh được Bộ Công an xếp thứ nhất trong lực lượng Công an nhân dân…

Đồng tình với hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những vấn đề Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đang còn trăn trở, trong đó có việc xây dựng trụ sở Công an xã, về quan điểm UBND tỉnh rất ủng hộ, song Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lực lượng Công an chia sẻ với điều kiện khó khăn về nguồn lực của tỉnh hiện nay, đồng thời đề nghị ngành chủ động đề xuất phương án để xử lý.

Năm 2023, dự báo một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn lực lượng công an tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công an tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nội dung của nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để giữ bình yên trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển; trước mắt ngành Công an cần tập trung đảm bảo tình hình để người dân đón Tết bình yên, đầm ấm, hạnh phúc.

Cùng với đó, ngành công an tiếp tục đấu tranh với ý đồ chống đối, phản động của các thế lực thù địch; tiếp tục trấn áp mạnh hơn các loại tội phạm; nhân rộng các mô hình về xã sạch ma túy, xây dựng đơn vị phường/xã kiểu mẫu không có tội phạm. Tiếp tục nâng cao, phát huy thành tích trong công tác quản lý nhà nước của ngành; xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu lan tỏa trong toàn ngành. Lực lượng công an thực hiện phương châm thật sự gần dân, sát dân để xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh trong năm 2023 lực lượng công an tỉnh nhà sẽ tiếp tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn