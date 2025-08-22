Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 21/8/2025, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ trên tuyến Km 609 đường Hồ Chí Minh (xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã phát hiện một người điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT Nghệ An bắt giữ đối tượng người nước ngoài bị truy nã đặc biệt (ảnh Cục CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là người nước ngoài, có đặc điểm trùng khớp với nghi phạm đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị truy nã về tội xâm nhập trái phép, trộm cắp tài sản (chuyên trộm két sắt).

Tiến hành xác minh nhanh, tổ công tác khẳng định đúng là đối tượng bị truy nã. Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu cho biết đối tượng tên Hoàng … Lâm, sinh ngày 16/9/1971, quê tại Quảng Tây (Trung Quốc). Đối tượng này di chuyển theo đường bộ từ Lạng Sơn, thường xuyên thay đổi phương tiện nhằm che giấu hành tung.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã người nước ngoài thể hiện tinh thần mưu trí, kiên quyết của lực lượng CSGT Nghệ An trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Quang Hùng

Nguồn tin: congluan.vn