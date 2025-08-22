Luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc, kịp thời tình hình an ninh vùng biên giới

Công an xã Mường Xén được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an thị trấn Mường Xén và các xã: Tà Cạ, Tây Sơn của huyện Kỳ Sơn cũ. Sau sáp nhập, Công an xã đã chủ động, nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, sớm đi vào vận hành thông suốt, khẳng định rõ nét sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh biên giới; đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt, tập thể Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng phối hợp các cấp, ngành, lực lượng vũ trang chung tay, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn khắc phục ảnh hưởng của thiệt hại sau mưa lũ do cơn bão số 3.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên tập thể Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Xén

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất mà Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Xén báo cáo. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Công an xã Mường Xén có gia đình 04 cán bộ và thân nhân 07 cán bộ bị thiệt hại nặng nề. Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc tới gia đình và thân nhân các cán bộ, chiến sĩ chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Xén trong chủ động, nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, sớm đi vào vận hành thông suốt khi thực hiện chủ trương sáp nhập Công an xã, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi sát nhập, địa bàn cấp xã rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra nhiều thách thức. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Chỉ huy Công an xã cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các đề án, kế hoạch huy động sức mạnh hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Phải luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc, kịp thời tình hình an ninh biên giới, nhất là các vấn đề di dịch cư trái phép, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ cơ sở. Song song với đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, Công an xã phải tập trung nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện quyết liệt, sát thực tiễn nhiệm vụ xây dựng “xã không ma túy” theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, cột mốc; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là tình trạng di, dịch cư trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở… Quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và huy động, phát huy được vai trò tích cực, chủ động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với công tác dân vận, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, hình thành phong trào bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật…

Tác giả: Phạm Thủy – Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn